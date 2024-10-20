Археологи обнаружили крупнейшее захоронение бронзового века в Моравии

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи обнаружили крупнейшее захоронение бронзового века культуры Нитры недалеко от Оломоуца (Чехия) во время работ на будущей трассе автомагистрали D35.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, PDM

В результате раскопок найдено 130 могил, что делает это место самым большим среди известных памятников культуры Нитры, существовавшей в восточной Моравии и юго-западной Словакии около 2100-1800 годов до н. э.

Захоронения содержат останки мужчин и женщин, погребенных с разнообразными предметами: украшениями, костяными бусинами, охотничьими инструментами. Археологи также обнаружили захоронения более древней культуры шнуровой керамики, датируемой примерно 2600 годом до н. э.

Особый интерес вызывает находка германского воина со щитом и железным копьем, что является первым подобным открытием в Центральной Моравии.

Исследования продолжаются, и результаты помогут лучше понять жизнь древних народов.

Уточнения

Бро́нзовый век — выделяемая на основе данных археологии эпоха человеческой истории (XXXV / XXXIII — XIII / XI века до н. э.), характеризующаяся ведущей ролью изделий из бронзы, что было связано с улучшением обработки таких металлов, как медь и олово, получаемых из рудных месторождений, и последующим получением из них бронзы.



Мора́вия (чеш. и словац. Morava, нем. Mähren) — исторический регион Чешской республики, находящийся в восточной её части.

