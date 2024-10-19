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В Австралии нашли древнего жителя Земли с уникальной анатомией

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Наука

Группой учёных из Университета штата Флорида было сделано сенсационное открытие в австралийской пустыне — обнаружены останки одного из древнейших обитателей Земли возрастом около 555 миллионов лет.

В Австралии нашли древнего жителя Земли с уникальной анатомией
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Kraft, CC BY-SA 3.0

Это небольшое существо, названное Quaestio simpsonorum, отличается необычным внешним видом — его тело разделено образованием, похожим на вопросительный знак, что могло играть роль в его передвижении.

Эксперты полагают, что это существо было одним из первых, кто мог двигаться самостоятельно, питаясь водорослями и бактериями, как бы "пылесося" морское дно. Останки были найдены на территории древнего морского дна, которое сейчас является Нилпенским парком.

Исследователи предполагают, что изучение Quaestio simpsonorum может пролить свет на эволюцию сложной жизни на Земле и, возможно, указать на пути развития жизни на других планетах.

Уточнения

Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.

Анато́мия (от греч. ἀνα- «вновь; сверху» + τέμνω «режу, рублю, рассекаю») — раздел биологии, изучающий строение тела, организмов и их частей на уровне выше тканевого.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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