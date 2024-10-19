Мрачные реалии: более половины бедного населения мира — дети

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты Программы развития ООН (ПРООН) и Оксфордской инициативы по борьбе с бедностью (OPHI) опубликовали результаты исследования, согласно которому 1,1 миллиарда человек во всем мире живут в условиях бедности.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Особое внимание в докладе уделено регионам, охваченным конфликтами, где уровень бедности значительно выше.

Согласно данным, 40% бедного населения мира (455 млн человек) проживает в странах, где идет война или присутствует политическая нестабильность. В таких зонах более трети населения бедны (34,8%), что почти втрое выше, чем в странах, не затронутых конфликтами (10,9%). Особо подчеркивается, что более половины всех бедных — дети до 18 лет (584 млн), а уровень бедности среди них почти в два раза выше, чем среди взрослых.

Также доклад указывает на отсутствие базовых жизненных условий у значительного числа людей: миллионы бедных лишены доступа к санитарным условиям (828 млн), жилищу (886 млн) и топливу для приготовления пищи (998 млн).

Уточнения

Бедность — характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения рода.



Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

