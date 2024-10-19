Прорыв в биомедицине: в России научились предотвращать поломки имплантов

0:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выявили причины разрушения скаффолдов — имплантов для восстановления костной ткани.

Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Эти пористые каркасы часто трескаются под ежедневными нагрузками, что мешает процессу заживления.

В ходе исследования специалисты ПНИПУ протестировали четыре типа скаффолдов с разными структурами, используя программное моделирование, которое воссоздает реальные условия. Выяснилось, что ключевым фактором, влияющим на разрушение, является пористая структура импланта, а не только его прочность.

На основе полученных данных планируется усовершенствовать микроструктуру скаффолдов, чтобы минимизировать риск их поломки и улучшить восстановление пациентов.

Уточнения

Биомедици́на биологи́ческая меди́цина, медици́нская биоло́гия, также называемая теорети́ческой медици́ной — раздел медицины, изучающий с теоретических позиций организм человека, его строение и функцию в норме и патологии, патологические состояния, методы их диагностики, коррекции и лечения.



Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

