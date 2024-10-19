Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-тренер раскрыла, какое влияние оказывает телосложение на наличие талии
Кулинарное спасение: простое и вкусное блюдо из картофеля, фарша и помидоров
Китай вводит новые правила экспорта товаров двойного назначения
Врач рассказал, как отличить опасные родинки от пятнышек
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Аппетитное блюдо для теплых вечеров: тефтели в сливочном соусе
Незаменимое укрытие: многолетники, которые нельзя оставлять на зиму без защиты
Садальский раскритиковал российский сериал про Байдена: сильно деградировали
Как еда может вернуть вашей коже молодость

Прорыв в биомедицине: в России научились предотвращать поломки имплантов

0:49
Наука

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) выявили причины разрушения скаффолдов — имплантов для восстановления костной ткани.

Прорыв в биомедицине: в России научились предотвращать поломки имплантов
Фото: Openverse by Vyatsu, CC BY-SA 4.0

Эти пористые каркасы часто трескаются под ежедневными нагрузками, что мешает процессу заживления.

В ходе исследования специалисты ПНИПУ протестировали четыре типа скаффолдов с разными структурами, используя программное моделирование, которое воссоздает реальные условия. Выяснилось, что ключевым фактором, влияющим на разрушение, является пористая структура импланта, а не только его прочность.

На основе полученных данных планируется усовершенствовать микроструктуру скаффолдов, чтобы минимизировать риск их поломки и улучшить восстановление пациентов.

Уточнения

Биомедици́на биологи́ческая меди́цина, медици́нская биоло́гия, также называемая теорети́ческой медици́ной — раздел медицины, изучающий с теоретических позиций организм человека, его строение и функцию в норме и патологии, патологические состояния, методы их диагностики, коррекции и лечения.

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек
Домашние животные
Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек Аудио 
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Садоводство, цветоводство
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне Аудио 
Популярное
5 интересных фактов о денежном дереве

Необычное название и специфический внешний вид делают растение довольно популярным. Вот несколько фактов о толстянке, которые вам, возможно, будет интересно узнать.

5 интересных фактов о денежном дереве
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось
Кекс с курагой и яблоками: настоящее наслаждение с ароматами апельсина и вишнёвого ликёра
Песочное печенье на кефире: один из самых простых рецептов, которые только можно придумать
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Диетические оладьи из кабачков: готовятся вообще без муки и запекаются в духовке
Предотвратите гибель клубники: действенные способы защиты от холодов
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Объемная укладка: как придать тонким волосам пышность и живость
Последние материалы
Фитнес-тренер раскрыла, какое влияние оказывает телосложение на наличие талии
Кулинарное спасение: простое и вкусное блюдо из картофеля, фарша и помидоров
Китай вводит новые правила экспорта товаров двойного назначения
Врач рассказал, как отличить опасные родинки от пятнышек
Тройной удар по двигателю: ошибки, которые приводят к его разрушению
Аппетитное блюдо для теплых вечеров: тефтели в сливочном соусе
Незаменимое укрытие: многолетники, которые нельзя оставлять на зиму без защиты
Садальский раскритиковал российский сериал про Байдена: сильно деградировали
Как еда может вернуть вашей коже молодость
Какие запахи притягивают пищевую моль и как от неё избавиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.