Учёные создали на вулкане площадку для зимовки бабочек-монархов

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Экологи из Мексики сделали специальную площадку для бабочек-монархов на склонах вулкана Невадо-де-Толука. Соответствующая статья опубликована в журнале "Frontiers in Forests and Global Change".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Учёные собрали шишки мексиканской пихты, а затем извлекли из них семена и вырастили примерно тысячу саженцев. Исследователи высадили их на склонах вулкана.

Мера должна повысить шансы бабочек-монархов на выживание в условиях изменения климата. Отмечается, что в последние годы эти насекомые активно ищут новые места для зимовки, а том числе на склонах Невадо-де-Толука. Это связано с тем, что в их традиционных зимовьях температура окружающей среды повысилась.

Ранее Pravda.Ru писала о бабочках вида Vanessa cardui. По словам учёных, они способны перелетать через океан.

Уточнения

Данаида монарх — вид бабочек из семейства нимфалид. Одна из самых известных бабочек Северной Америки.

