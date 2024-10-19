Учёные воссоздали древний поминальный славянский обряд

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Специалисты Тульской археологической экспедиции исследовали древний славянский поминальный обряд. Его совершали члены общины в VII-VIII веке на городище Гора Услань. Открытие обсудили историки и археологи в пресс-центре "Россия сегодня", пишет агентство РИА Новости.

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Специалисты исследовали уникальные поминальные комплексы в Тульской области. Известно, что они представляли собой куполообразные выкладки из больших камней.

"Под этими выкладками в центре располагалось кострище и небольшое количество вещей, которые, вероятно, принадлежали тем людям, которым были посвящены эти комплексы. Это не могильники, ни в одном из этих комплексов не было обнаружено человеческих останков. Эти сооружения были направлены исключительно на поминальную обрядность. Вероятно, они были посвящены соплеменникам, которые не вернулись с военного похода или погибли где-то вдалеке от дома", — сообщил научный сотрудник музея-заповедника "Куликово поле" Александр Колоколов.

Он добавил, что члены общины разводили костёр для ритуала. Они устраивали поминальную трапезу вокруг него. Затем члены общины выкладывали в остывшее кострище личные вещи усопшего и делали каменную насыпь.

По словам учёного секретаря музея-заповедника "Куликово поле" Алексея Воронцова, благодаря поминальным комплексам специалисты узнают о процессе освоения Древней Руси и быте славян.

Ранее Pravda.Ru писала, что археологи Ирака обнаружили древние артефакты Вавилона.

Уточнения

Славя́не славя́нские наро́ды — группа народов, говорящих на славянских языках индоевропейской языковой семьи. Крупнейшая в Европе этноязыковая общность.

