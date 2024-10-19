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Мифы об опасности Wi-Fi: почему вам не нужно беспокоиться

3:24
Наука

В наши дни все мы пользуемся интернетом и сталкиваемся с технологиями Wi-Fi. Но насколько безопасен этот вид связи для нашего здоровья? Последние исследования показывают, что Wi-Fi не так страшен, как может показаться на первый взгляд.

Мифы об опасности Wi-Fi: почему вам не нужно беспокоиться
Фото: Wikimedia Commons by Solomon203, CC BY-SA 4.0

Вопреки популярным мифам и домыслам, нет убедительных доказательств того, что сигналы Wi-Fi могут вызывать рак или другие серьёзные заболевания.

На днях британский комик и ведущий подкастов Рассел Брэнд в своем видео заявил, что защищается от "злых энергий" Wi-Fi с помощью амулета стоимостью 180 фунтов стерлингов.

Он утверждает, что подобные устройства способны нейтрализовать негативное влияние радиочастотных сигналов. Тем не менее учёные говорят, что такие заявления не имеют под собой научных доказательств.

Wi-Fi — это радиосигналы, которые наши устройства используют для связи. Частота этих сигналов варьируется от 2 до 5 гигагерц — почти такая же, как у микроволновых печей. Да, это излучение, но оно относится к неионизирующему типу, то есть не обладает достаточной энергией, чтобы повредить наши клетки или ДНК. А это значит, что подобное излучение не может вызвать рак, как утверждают эксперты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучила тысячи исследований и не нашла связи между Wi-Fi и онкологическими заболеваниями. В 2012 году британские учёные опубликовали доклад, в котором также не обнаружили доказательств канцерогенности радиочастотных сигналов.

Профессор Мария Фейхтинг из Каролинского института в Швеции также заявляет, что связь между мобильными устройствами и неблагоприятными последствиями для здоровья пока не подтверждена.

Некоторые исследования пытаются найти связь между использованием мобильных телефонов и раком, но результаты противоречивы. Например, исследование 2020 года утверждало, что использование телефона по 17 минут в день в течение 10 лет может увеличить риск опухолей на 60%.

Однако многие учёные ставят под сомнение эти выводы, указывая на недостатки в методологии.

Организация Cancer Research UK заявляет, что рост числа пользователей мобильных телефонов за последние десятилетия не привел к значительному увеличению случаев рака мозга. Улучшение диагностических технологий помогает находить опухоли, но это не связано с влиянием Wi-Fi.

Хотя опасность радиочастотных сигналов кажется преувеличенной, некоторые ученые продолжают исследовать другие возможные эффекты, такие как влияние на нервную систему или качество спермы. Однако даже здесь доказательства остаются неполными и требуют дальнейших исследований.

Таким образом, большая часть научных данных говорит о том, что Wi-Fi безопасен для здоровья, и покупка защитных амулетов не имеет смысла. Государственные органы по всему миру устанавливают строгие нормы для защиты населения от высоких уровней излучения, что снижает даже гипотетические риски до минимума.

Уточнения

Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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