Мифы о группах крови разрушены: сколько их на самом деле

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Существуют различные системы классификации групп крови. На сегодняшний день медицине известно 44 группы крови, которые отличаются по наличию различных белков. Об этом рассказал доктор медицинских наук и заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, Павел Трахтман, в интервью Известиям 19 октября.

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Система АВ0, о которой чаще всего говорят, делит кровь на четыре основные группы по антигенам. Она была открыта Карлом Ландштейнером в 1901 году и позволила значительно снизить уровень смертности при переливании крови, так как стало возможным переливать только кровь донора, соответствующую группе пациента.

За это открытие Ландштейнер получил Нобелевскую премию.

"Часто упоминают резус-фактор, который связан с одной из четырех групп крови. Например, у человека может быть первая группа с положительным резус-фактором или третья с отрицательным", — объясняет Трахтман.

Это определяется наличием или отсутствием белка D на поверхности красных кровяных клеток: если белок присутствует, резус-фактор положительный, если отсутствует — отрицательный.

По словам эксперта, 85% населения Земли имеют положительный резус-фактор, и таким пациентам можно переливать кровь независимо от резус-фактора донора, если соблюдена совместимость по системе АВ0. Таким образом, человек с третьей положительной группой крови может получить кровь от донора с третьей группой, как с положительным, так и с отрицательным резусом.

Трахтман также отметил важность системы Kell — еще одного важного антигена эритроцитов. Его наличие или отсутствие может стать критическим при переливании крови.

"Антиген К имеет большое значение: его наличие позволяет человеку быть "универсальным" реципиентом, то есть он может получать кровь от донора как с наличием этого антигена, так и без него", — говорит врач.

Однако он предостерегает, что переливание эритроцитов от донора с антигеном К к реципиенту без него может вызвать тяжёлые осложнения, аналогичные тем, что возникают при несовместимости резус-фактора.

"К счастью, более 90% россиян не обладают антигеном К", — добавил Трахтман, подчеркивая важность правильной оценки этого антигена при переливании.

Уточнения

Кровь (лат. sanguis, др.-греч. αἷμα) — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма.

