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Мифы о группах крови разрушены: сколько их на самом деле

2:33
Наука

Существуют различные системы классификации групп крови. На сегодняшний день медицине известно 44 группы крови, которые отличаются по наличию различных белков. Об этом рассказал доктор медицинских наук и заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева, Павел Трахтман, в интервью Известиям 19 октября.

Мифы о группах крови разрушены: сколько их на самом деле
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Система АВ0, о которой чаще всего говорят, делит кровь на четыре основные группы по антигенам. Она была открыта Карлом Ландштейнером в 1901 году и позволила значительно снизить уровень смертности при переливании крови, так как стало возможным переливать только кровь донора, соответствующую группе пациента.

За это открытие Ландштейнер получил Нобелевскую премию.

"Часто упоминают резус-фактор, который связан с одной из четырех групп крови. Например, у человека может быть первая группа с положительным резус-фактором или третья с отрицательным", — объясняет Трахтман.

Это определяется наличием или отсутствием белка D на поверхности красных кровяных клеток: если белок присутствует, резус-фактор положительный, если отсутствует — отрицательный.

По словам эксперта, 85% населения Земли имеют положительный резус-фактор, и таким пациентам можно переливать кровь независимо от резус-фактора донора, если соблюдена совместимость по системе АВ0. Таким образом, человек с третьей положительной группой крови может получить кровь от донора с третьей группой, как с положительным, так и с отрицательным резусом.

Трахтман также отметил важность системы Kell — еще одного важного антигена эритроцитов. Его наличие или отсутствие может стать критическим при переливании крови.

"Антиген К имеет большое значение: его наличие позволяет человеку быть "универсальным" реципиентом, то есть он может получать кровь от донора как с наличием этого антигена, так и без него", — говорит врач.

Однако он предостерегает, что переливание эритроцитов от донора с антигеном К к реципиенту без него может вызвать тяжёлые осложнения, аналогичные тем, что возникают при несовместимости резус-фактора.

"К счастью, более 90% россиян не обладают антигеном К", — добавил Трахтман, подчеркивая важность правильной оценки этого антигена при переливании.

Уточнения

Кровь (лат. sanguis, др.-греч. αἷμα) — жидкая и подвижная соединительная ткань внутренней среды организма.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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