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Воздух, который убивает: города, где загрязнение достигает критических уровней

2:49
Наука

В таких городах, как Лахор (Пакистан), Хотан (Китай) и Дели (Индия), воздух стабильно остаётся опасным для здоровья. В то время как города США, например, Нью-Йорк, Чикаго и Сиэтл, периодически входят в список с худшим качеством воздуха из-за сезонных лесных пожаров, их загрязнение не является постоянным.

Воздух, который убивает: города, где загрязнение достигает критических уровней
Фото: commons.wikimedia by Ville Miettinen, CC BY 2.0

Но где же стабильно наблюдается худший уровень загрязнения?

Загрязнение воздуха обычно измеряется концентрацией мелких частиц PM2.5, которые опасны для здоровья. В большинстве городов США такие частицы встречаются редко, но в сотнях городов по всему миру воздух круглый год вреден для дыхания.

Согласно отчету IQAir, в 2022 году на первом месте с худшим качеством воздуха оказался Лахор, за ним следуют Хотан и пригород Дели. Среднегодовые показатели PM2.5 в этих городах превышают рекомендуемый ВОЗ уровень почти в 20 раз.

Хотя PM2.5 — ключевой показатель загрязнённости, он имеет свои ограничения. Исследования пока не предоставляют окончательных данных, но возможно, что одинаковые уровни PM2.5 могут оказывать разные последствия на здоровье в зависимости от источника загрязнения.

Есть несколько причин, почему воздух в некоторых городах загрязнён больше, чем в других. Например, Хотан страдает от частых песчаных бурь из пустыни Такла-Макан, а такие города, как Дели и Дакка, находятся на южной стороне Гималаев, где горы блокируют рассеивание загрязняющих веществ. Ситуацию в Дели ухудшают пыль, строящиеся дороги и сжигание топлива, что добавляет частиц PM2.5 в воздух.

Кроме того, во многих городах загрязнение связано с ископаемым топливом, которое не только повышает глобальные температуры, но и увеличивает риск лесных пожаров. В Южной Азии также загрязнение связано с домашними биотопливными печами и сжиганием сельскохозяйственных остатков. Тем не менее, страны, такие как Индия, пытаются решать эту проблему, увеличивая долю возобновляемых источников энергии.

Некоторые города, находящиеся в верхних строчках списка по загрязнению, уже принимают меры. Например, в Дакке запретили двухтактные двигатели, а Китай активно борется за снижение уровня загрязнения. В Дели рассматриваются идеи по созданию искусственных озёр для увеличения дождей, что могло бы немного уменьшить концентрацию пыли.

Уточнения

Во́здух — смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода (в совокупности 98-99 % в зависимости от влажности, то есть концентрации водяного пара), а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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