Биотехнологии захватывают новые отрасли в России

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В России биотехнологии стремительно развиваются, охватывая широкий спектр отраслей: от сельского хозяйства и пищевой промышленности до медицины, фармацевтики и энергетики.

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Об этом рассказал Дмитрий Куликов, исполняющий обязанности директора Института биотехнологии и глобального здоровья Университета РОСБИОТЕХ, отметив, что биотехнологии стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они присутствуют в продуктах питания, лекарствах, косметике и упаковочных материалах.

Особое внимание уделяется генной инженерии, разработке новых материалов и решению экологических проблем, что способствует развитию "зеленой" экономики. Эксперты считают, что биотехнологии играют ключевую роль в будущем и их потенциал еще далеко не исчерпан.

Уточнения

Биотехноло́гия (от гр. βίος — «жизнь», τέχνη — «искусство, мастерство, способность», λόγος — «слово, смысл, мысль, понятие») — дисциплина, изучающая возможности использования живых организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения технологических задач, а также возможности создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.



О́трасль — отдельная сфера науки, знаний, производства.

