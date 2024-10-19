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В Пентагоне ответили на вопрос о визите инопланетян на Землю

0:47
Наука

Пентагон не нашел доказательств визитов инопланетян на Землю, сообщил генерал-майор Пэт Райдер в ходе пресс-конференции, его слова процитировало издание Fox News.

В Пентагоне ответили на вопрос о визите инопланетян на Землю
Фото: pixabay.com by Rosiette-Stock, PDM

Он подчеркнул, что несмотря на множество теорий, связанных с НЛО и предполагаемыми контактами с внеземными цивилизациями, у Пентагона нет ни одного доказательства, подтверждающего такие утверждения.

Райдер также добавил, что американские военные продолжают расследовать случаи, связанные с неопознанными объектами в небе, однако на данный момент все материалы указывают на отсутствие каких-либо инопланетных визитеров.

Ранее сообщалось, что китайские космические стартапы наступают на пятки SpaceX.

Уточнения

Пентаго́н (англ. The Pentagon от греч. πεντάγωνον «пятиугольник») — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.

Инопланетя́нин прише́лец (с других планет, из космоса), «чужо́й» (англ. alien) — гипотетическое разумное существо внеземного происхождения, персонаж массовой культуры, в том числе художественных произведений, уфологии, конспирологии (в частности, о вторжении инопланетян) и некоторых новых религиозных движений.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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