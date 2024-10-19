Учёные отправят на МКС биореактор для выращивания органов

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые разработали инновационный биореактор, который позволит автоматизировано выращивать ткани печени и других сложных органов в условиях микрогравитации.

Фото: flickr.com by NASA/Crew-2, PDM

Установка будет отправлена на Международную космическую станцию (МКС) в феврале 2025 года.

Исследования показали, что в условиях невесомости ткани печени могут развиваться более эффективно, что позволяет избежать трудностей, встречающихся на Земле. Система биореакторов, включающая искусственные аналоги кровеносных сосудов и сложные алгоритмы управления питательной средой, создана для того, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста тканей. Планируется выращивание миниатюрных версий печени на МКС, которые смогут выполнять жизненно важные функции, такие как очищение крови.

Успех этого эксперимента станет шагом к созданию биоимплантов, которые смогут стать альтернативой пересадке печени в будущем. В случае успеха ученые намерены разработать системы доставки органов на Землю для последующей имплантации.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс.



Биореактор (Ферментёр) — прибор, осуществляющий перемешивание культуральной среды в процессе микробиологического синтеза.

