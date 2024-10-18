Редкий динозавр из мелового периода найден в Южной Америке

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Палеонтологи обнаружили и описали новый вид динозавра, который жил на территории современной Патагонии около 138 миллионов лет назад, в начале мелового периода.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Новый вид получил название Emiliasaura alessandrii и относится к группе ранних игуанодонтовых динозавров, известных как Rhabdodontomorpha. Этот вид представляет собой первое известное науке открытие Rhabdodontomorpha в Южной Америке и является древнейшим и самым примитивным представителем клады.

Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Cretaceous Research, дает важные сведения для понимания эволюции динозавров на границе юрского и мелового периодов, особенно для изучения южноамериканских фаун, о которых до сих пор было известно немного.

Окаменелости нового вида включают частичные образцы скелетов, обнаруженные на разных уровнях формации Муличинко. Исследователи описали строение костей Emiliasaura, указывая на уникальные анатомические особенности, такие как удлиненная подвздошная кость и массивный второй палец стопы, что отличает его от других орнитопод.

Уточнения

Диноза́вры (лат. Dinosauria) — группа архозавров из клады авеметатарзалий.



Мелово́й пери́од или мел, — последний период мезозойской эры.

