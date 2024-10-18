Останки древних кораблей нашли на месте захоронения викингов в Швеции

Археологи в Швеции сделали важное открытие, исследуя поселение каменного века возле Варберга.

Фото: Viking Arms and Armor by Helgi Halldórsson, CC BY-SA 2.0

Во время раскопок они неожиданно наткнулись на захоронение эпохи викингов, где нашли останки 139 могил. Среди находок были кости людей и животных, глиняные горшки, украшения и даже затонувшие корабли. Несмотря на то, что исследовано всего около шести процентов территории, обнаружено много артефактов, среди которых — три крупных кораблекрушения и курган в форме корабля.

Археологам предстоит сложная задача интерпретации, так как многие могилы были разрушены из-за сельскохозяйственной обработки территории. Одной из сложностей раскопок стало расшифровывание слоев костра и сопоставление мест захоронений. Несмотря на все сложности, ученые продолжают исследование и надеются раскрыть больше деталей о жизни викингов в этом районе.

Одна из главных загадок — это местоположение деревни, где жили люди, похороненные на этом кладбище.