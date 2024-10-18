Биополимеры из сточных вод изменят мировую промышленность

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Дании, открывает новые перспективы для переработки биомассы из очистных сооружений в полезные материалы, такие как биополимеры.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf, PDM

Эти биоматериалы могут стать устойчивой альтернативой нефтепродуктам, широко используемым в производстве пластиков, текстиля и других промышленных товаров.

В центре внимания исследования — бактерии, обитающие в сточных водах и способные производить биополимеры. Эти вещества можно использовать в бумажной промышленности, строительных материалах и процессах очистки воды. Одним из преимуществ является возможность их огнестойкости, что открывает новые рынки для их применения.

Проект REThiNk нацелен на создание условий для промышленного производства биополимеров, с возможностью их масштабирования в краткосрочной перспективе. Биомасса, из которой можно извлечь биополимеры, по сути, является отходами очистных сооружений, и теперь исследователи разрабатывают технологии для их коммерческого использования. Важно, что кроме биополимеров, из сточных вод можно также извлекать важные минералы, такие как фосфор, который является ценным ресурсом для сельского хозяйства и промышленности.

Группа ученых под руководством профессора Пера Нильсена надеется, что проект поможет решить не только проблему отходов, но и предложит устойчивую альтернативу нефтепродуктам, а также поддержит биоразнообразие за счет отказа от использования морских водорослей.

Уточнения

Биополиме́ры — класс полимеров, встречающихся в природе в естественном виде, входящие в состав живых организмов: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, лигнин.



Сто́чные во́ды — атмосферные воды и осадки, к которым относятся талые и дождевые воды, а также воды от полива зеленых насаждений и улиц, отводимые в водоёмы с территорий промышленных предприятий и населённых мест через систему канализации или самотёком, свойства которых оказались ухудшенными в результате деятельности человека.

