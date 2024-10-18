Ориониды будут лучше всего видны в ночь на 21 октября

1:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Метеорный поток Ориониды достигнет максимума в ночь на 21 октября. Ожидается, что в небе можно будет увидеть до 15 вспышек в час. Об этом рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

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Отмечается, что в средних широтах промежуток с полуночи до рассвета является самым подходящим периодом для наблюдения за осенним звездопадом. В это время созвездие Орион достаточно высоко поднимается над горизонтом. Для того чтобы увидеть метеорный поток, следует смотреть на юго-восточный горизонт.

"Правее — западнее — и выше Ориона будет ярко сиять Юпитер, сопровождая осенний звездопад. Можно полюбоваться не только метеорами, но и самыми яркими звёздами зимних созвездий", — уточнили в планетарии.

Ранее Pravda.Ru писала, чем созвездие Орион отличается от других.

Уточнения

Ориони́ды — метеорный поток, метеоры которого кажутся вылетающими из созвездия Ориона.

