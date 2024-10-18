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Озеленение Антарктиды не является катастрофой — эксперт

1:14
Наука

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов заявил, что увеличение площади озеленения Антарктиды до 5 квадратных миль не является катастрофическим явлением. Об этом он сообщил Национальной Службе Новостей.

Озеленение Антарктиды не является катастрофой — эксперт
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Владимира Семёнова, 5 миль — это слишком мало.

"Пять миль — это очень мало, вообще ничто. Это вопрос чисто курьёзный. У людей появились спутниковые данные, теперь они играются с ними. Нашли, что озеленилась Антарктида. То, что там немножко больше стала площадь, ничего не значит, просто географический факт. <...> Человек лысеет, у него стало на 5 волос меньше, через год станет на 100 волос меньше… Это обычная констатация вполне очевидного факта", — сообщил эксперт.

Он отметил, что на Земле постоянно происходят различные изменения. Например, меняется животный мир. По словам Владимира Семёнова, это обычная трансформация природной среды, в которой нет ничего катастрофического. 

Ранее Pravda.Ru писала, что учёные обнаружили ускорение озеленения Антарктиды из-за изменения климата.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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