Озеленение Антарктиды не является катастрофой — эксперт

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов заявил, что увеличение площади озеленения Антарктиды до 5 квадратных миль не является катастрофическим явлением. Об этом он сообщил Национальной Службе Новостей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Владимира Семёнова, 5 миль — это слишком мало.

"Пять миль — это очень мало, вообще ничто. Это вопрос чисто курьёзный. У людей появились спутниковые данные, теперь они играются с ними. Нашли, что озеленилась Антарктида. То, что там немножко больше стала площадь, ничего не значит, просто географический факт. <...> Человек лысеет, у него стало на 5 волос меньше, через год станет на 100 волос меньше… Это обычная констатация вполне очевидного факта", — сообщил эксперт.

Он отметил, что на Земле постоянно происходят различные изменения. Например, меняется животный мир. По словам Владимира Семёнова, это обычная трансформация природной среды, в которой нет ничего катастрофического.

Ранее Pravda.Ru писала, что учёные обнаружили ускорение озеленения Антарктиды из-за изменения климата.

Уточнения

Антаркти́да — континент, расположенный на самом юге Земли.

