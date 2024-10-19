Завершение северного завоза: FESCO отправляет последний конвой на Чукотку в 2024 году

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Транспортная группа FESCO, находящаяся под управлением государственной корпорации "Росатом", завершила финальную транспортировку грузов в Чукотский автономный округ в рамках программы северного завоза текущего года. Последний, пятый по счету, рейс каботажной линии "ФЕСКО Анадырь директ лайн" (ФАДЛ) отправился 13 октября из Владивостокского морского торгового порта по направлению к населенным пунктам Чукотки — Эгвекинот и Анадырь.

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Контейнеровоз FESCO, обеспечивающий работу сервиса ФАДЛ, перевозит 375 TEU контейнерных и 213 тонн генеральных грузов, включающих продовольствие, оборудование и строительные материалы. Ожидается, что судно прибудет на Чукотку в конце октября, а его возвращение во Владивосток планируется в начале ноября.

В рамках Петербургского международного экономического форума, состоявшегося в июне, представители госкорпорации "Росатом", Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, а также правительства Чукотского автономного округа достигли соглашения о совместной реализации пилотного проекта, предусматривающего создание единого морского оператора северного завоза. Участники соглашения изучат возможности запуска работы единого морского оператора, ответственного за доставку грузов северного завоза на Чукотку, начиная с 2025 года.

Уточнения

Контейнерово́з — специализированное грузовое судно для перевозки груза в однородных укрупненных грузовых единицах — контейнерах (TEU). Как правило, экипаж контейнеровоза состоит из 10-30 человек.

