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Завершение северного завоза: FESCO отправляет последний конвой на Чукотку в 2024 году

1:31
Наука

Транспортная группа FESCO, находящаяся под управлением государственной корпорации "Росатом", завершила финальную транспортировку грузов в Чукотский автономный округ в рамках программы северного завоза текущего года. Последний, пятый по счету, рейс каботажной линии "ФЕСКО Анадырь директ лайн" (ФАДЛ) отправился 13 октября из Владивостокского морского торгового порта по направлению к населенным пунктам Чукотки — Эгвекинот и Анадырь.

Завершение северного завоза: FESCO отправляет последний конвой на Чукотку в 2024 году
Фото: https://web.archive.org/web/20161024115002/http://www.panoramio.com/photo/85024688 by Шабанов, CC BY-SA 3.0

Контейнеровоз FESCO, обеспечивающий работу сервиса ФАДЛ, перевозит 375 TEU контейнерных и 213 тонн генеральных грузов, включающих продовольствие, оборудование и строительные материалы. Ожидается, что судно прибудет на Чукотку в конце октября, а его возвращение во Владивосток планируется в начале ноября.

В рамках Петербургского международного экономического форума, состоявшегося в июне, представители госкорпорации "Росатом", Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, а также правительства Чукотского автономного округа достигли соглашения о совместной реализации пилотного проекта, предусматривающего создание единого морского оператора северного завоза. Участники соглашения изучат возможности запуска работы единого морского оператора, ответственного за доставку грузов северного завоза на Чукотку, начиная с 2025 года.

Уточнения

Контейнерово́з — специализированное грузовое судно для перевозки груза в однородных укрупненных грузовых единицах — контейнерах (TEU). Как правило, экипаж контейнеровоза состоит из 10-30 человек.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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