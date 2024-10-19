Фрегат готов к новому космическому старту с космодрома Восточный

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Космический центр "Восточный", являющийся ключевым элементом российской космической инфраструктуры и входящий в состав Госкорпорации "Роскосмос", принял на хранение разгонный блок "Фрегат". Это событие знаменует собой важную веху в подготовке к новым космическим миссиям и свидетельствует о стабильной работе российской космической отрасли. Блок, произведённый Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина, будет храниться на специализированном складе технического комплекса космодрома до начала подготовки к предстоящему запуску.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Разгонный блок "Фрегат" — ключевой компонент ракетно-космических систем, обеспечивающий точное и эффективное выведение космических аппаратов на заданные орбиты. Его применение позволяет с высокой точностью размещать спутники на различных высотах и траекториях, что критически важно для выполнения широкого спектра задач, от метеорологических наблюдений до научных исследований и коммуникационных систем. В данном конкретном случае, блок "Фрегат" обладает высокой универсальностью, находя применение в различных типах ракет-носителей.

Данная операция по приёму разгонного блока на космодроме Восточный — лишь один из множества этапов, составляющих сложный и многоступенчатый процесс подготовки к запуску космических аппаратов. Он включает в себя комплексную проверку технического состояния блока, подготовку стартовой площадки, согласование с международными партнёрами (в случае международных миссий), а также решение ряда сложных инженерных задач.

Важно отметить, что разгонный блок "Фрегат" — не просто механизм, а высокотехнологичная система, позволяющая автономно выводить космические аппараты на заданные орбиты.

Статистика впечатляет: с момента своего создания в 2000 году разгонные блоки семейства "Фрегат" совершили 120 успешных запусков, выведя на орбиту более 900 космических аппаратов.

Уточнения

Космодро́м "Восто́чный" - российский космодром предназначенный для запуска ракет "Союз-2" и ракет семейства "Ангара". Расположен на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. Первый российский гражданский космодром. Общая площадь около 700 км².

