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Росатом признан лучшим в сфере управления персоналом и устойчивого развития

2:00
Наука

Госкорпорация "Росатом" одержала победу на престижной премии "Хрустальная пирамида" в двух номинациях: "HR-команда года" и "Корпоративный университет года". Кроме того, компания вошла в число призеров премии ESG Excellence Award 2024 в категории "Проект корпоративной социальной ответственности (КСО) года". Торжественное награждение состоялось в рамках XXV саммита HR-директоров России и СНГ и IV форума "Устойчивое развитие территорий и человеческого потенциала" в Москве, 16-17 октября.

Росатом признан лучшим в сфере управления персоналом и устойчивого развития
Фото: https://www.rosatom.ru/journalist/media/photo/photo.php?SECTION_CODE=rosatom-prinimaet-uchastie-v-rossiyskoy-energeticheskoy-nedele-10-13-10-2023 is licensed under public domain

Член жюри премии, Александр Лебедев, подчеркнул значимость номинации "HR-команда года". В жюри высоко оценили работу HR-подразделений, представленных на премию. Они продемонстрировали эффективную и слаженную работу, представив свои проекты и достижения в управлении человеческими ресурсами. Критерии оценки включали: влияние HR-службы на стратегические цели организации, эффективность работы, сложность и объем задач, решаемых командами.

Заместитель генерального директора по персоналу "Росатома" Татьяна Терентьева выразила благодарность жюри за высокую оценку. Она отметила, что эта награда — признание заслуг всей большой команды HR-специалистов "Росатома" (около 5000 человек), руководителей и специалистов кадровых подразделений дивизионов, а также Корпоративной академии и "Гринатома". Каждый сотрудник, по словам Терентьевой, вносит вклад в устойчивость кадрового потенциала отрасли и достижение стратегических целей компании как в России, так и за рубежом. Она подчеркнула, что работа команды формирует корпоративную культуру, делая "Росатом" привлекательным работодателем и местом, где раскрывается потенциал каждого сотрудника.

Уточнения

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» — российский государственный холдинг, объединяющий более 400 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома» входят все гражданские атомные компании РФ, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации, а также атомный ледокольный флот.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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