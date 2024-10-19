Подледные водоемы Марса: возможность фотосинтеза на Красной планете

Новейшие исследования марсианской поверхности открывают захватывающие перспективы для поиска жизни на Красной планете. Анализ данных, полученных различными космическими аппаратами, указывает на обширные залежи льда, скрытые под тонким слоем грунта на значительной части планеты.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

В 2008 году зонд "Феникс" обнаружил лед на глубине нескольких сантиметров в Зеленой долине, Северного полушария Марса. Проведенные измерения показали, что ледяной слой быстро испарялся в разреженной атмосфере планеты. Однако, это открытие предоставило ключ к пониманию распределения водного льда.

Позже, спутниковые данные позволили составить карту распределения ледяных отложений на Марсе. Оказалось, что лед расположился на глубине всего 10-20 сантиметров. Это означает, что его можно обнаружить и изучить относительно просто, без необходимости глубокого бурения.

Исследователи NASA обратили внимание на марсианские овраги, в частности, на Дао Валлис, извилистом русле древней реки. Наблюдаемые здесь светлые пятна, предположительно, представляют собой лед, образовавшийся из снега во время прошлых ледниковых периодов и покрытый слоем марсианской пыли.

Интересным аспектом является пылевое покрытие. Его темный цвет и непроницаемость означают, что оно поглощает значительное количество солнечной энергии. Это наводит на мысль, что под этим слоем лед может местами оттаивать. Защита от атмосферы и давление, создаваемое слоями грунта, способствует сохранению воды в жидком состоянии.

В некоторых местах, где ледяной покров обнажен, солнечный свет может проникать достаточно для фотосинтеза. Это породило смелую гипотезу о возможности существования микроскопической жизни в таких подледных водоёмах.

На Земле подледные водоемы изобилуют микроорганизмами. Возможность обнаружения аналогичных форм жизни на Марсе делает исследование подледных отложений одной из ключевых задач в поиске внеземной жизни.

В конечном итоге, поиск жизни на Марсе, вероятно, сосредоточится на подповерхностных слоях. Слабое магнитное поле и разреженная атмосфера планеты делают открытые участки поверхности крайне уязвимыми к солнечной и космической радиации.

Уточнения

Фотоси́нтез — сложный химический процесс преобразования энергии видимого света в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов.

