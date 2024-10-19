Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Панкратова-Чёрного высказалась о срочной операции артиста: Бог с вами
Шавло: одна из главных проблем Станковича — состав команды
Лерчек нарушила условия домашнего ареста: меру пресечения могут изменить
Почему нельзя использовать пластиковые контейнеры в микроволновке: советы экспертов
Блогер Амиран Сардаров назвал переезд в США худшим решением в жизни
Как работает обоняние у собаки: удивительные факты
Какие модели авто покупатели забирали быстрее всего в сентябре
Анджелина Джоли продолжает подогревать слухи о романе с рэпером: он не свободен
Стало известно, что мама Джастина Бибера тоже подвергалась насилию в детстве

Подледные водоемы Марса: возможность фотосинтеза на Красной планете

Наука

Новейшие исследования марсианской поверхности открывают захватывающие перспективы для поиска жизни на Красной планете. Анализ данных, полученных различными космическими аппаратами, указывает на обширные залежи льда, скрытые под тонким слоем грунта на значительной части планеты.

Подледные водоемы Марса: возможность фотосинтеза на Красной планете
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

В 2008 году зонд "Феникс" обнаружил лед на глубине нескольких сантиметров в Зеленой долине, Северного полушария Марса. Проведенные измерения показали, что ледяной слой быстро испарялся в разреженной атмосфере планеты. Однако, это открытие предоставило ключ к пониманию распределения водного льда.

Позже, спутниковые данные позволили составить карту распределения ледяных отложений на Марсе. Оказалось, что лед расположился на глубине всего 10-20 сантиметров. Это означает, что его можно обнаружить и изучить относительно просто, без необходимости глубокого бурения.

Исследователи NASA обратили внимание на марсианские овраги, в частности, на Дао Валлис, извилистом русле древней реки. Наблюдаемые здесь светлые пятна, предположительно, представляют собой лед, образовавшийся из снега во время прошлых ледниковых периодов и покрытый слоем марсианской пыли.

Интересным аспектом является пылевое покрытие. Его темный цвет и непроницаемость означают, что оно поглощает значительное количество солнечной энергии. Это наводит на мысль, что под этим слоем лед может местами оттаивать. Защита от атмосферы и давление, создаваемое слоями грунта, способствует сохранению воды в жидком состоянии.

В некоторых местах, где ледяной покров обнажен, солнечный свет может проникать достаточно для фотосинтеза. Это породило смелую гипотезу о возможности существования микроскопической жизни в таких подледных водоёмах.

На Земле подледные водоемы изобилуют микроорганизмами. Возможность обнаружения аналогичных форм жизни на Марсе делает исследование подледных отложений одной из ключевых задач в поиске внеземной жизни.

В конечном итоге, поиск жизни на Марсе, вероятно, сосредоточится на подповерхностных слоях. Слабое магнитное поле и разреженная атмосфера планеты делают открытые участки поверхности крайне уязвимыми к солнечной и космической радиации.

Уточнения

Фотоси́нтез — сложный химический процесс преобразования энергии видимого света в энергию химических связей органических веществ при участии фотосинтетических пигментов.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану
Еда и рецепты
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
В Сети высмеяли неряшливую причёску Максима Галкина* и посоветовали ему найти парикмахера
Как сохранить цвет волос: простые лайфхаки от стилиста
Фигурист Десятов отстранён в США: скандал с неподобающим поведением
Постоялица отеля раскрыла последние слова Лиама Пейна перед смертью: Я облажался
Мифы об опасности Wi-Fi: почему вам не нужно беспокоиться
Секреты безопасного багажа: как защитить чемодан от повреждений во время полета
Что делать с сидератами осенью
Как медицина приближает нас к столетнему юбилею
Клава Кока вышла на связь после слухов о расставании с возлюбленным: чем хуже у девушки дела
Секреты долголетия: пять продуктов от врача Янга, которые замедляют старение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.