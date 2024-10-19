OpenAI выпустили ChatGPT для Windows

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания OpenAI анонсировала новое приложение ChatGPT для компьютеров на базе Windows. Об этом сообщила фирма в своём аккаунте в X.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

На первом этапе доступ к ранней версии программы получат пользователи с подписками ChatGPT Plus, Enterprise, Team и Edu. Они смогут установить приложение чат-бота и использовать его на компьютерах с операционной системой Windows. Для быстрого вызова сервиса предусмотрена комбинация клавиш Alt и пробел.

Приложение предоставляет доступ к различным моделям искусственного интеллекта, включая "новейшую и самую умную" модель OpenAI o1-preview, представленную в середине сентября. Полноценная версия программы для ПК будет выпущена позже. ChatGPT доступен на компьютерах с Windows 10 и более новыми версиями.

Также в компании отметили, что пользователи смогут запускать чат-бота одновременно с другими приложениями на ПК и работать в фоновом режиме. В приложение добавлены поддержка голосового интерфейса и генератор изображений OpenAI DALL-E 3.

Уточнения

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.



ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer «генеративный предварительно обученный трансформер») — чат-бот с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках.

