В МФТИ создали пеленгатор источников радиоизлучения

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

В контексте современных военных конфликтов, где беспилотные летательные аппараты становятся всё более значимыми, оперативное выявление и нейтрализация вражеских дронов приобретает ключевое значение. Российские инженеры из Московского физико-технического института (МФТИ) разработали мобильный пеленгационный комплекс "Пеликан", который позволяет быстро и точно локализовать источники радиоизлучения, включая дроны и их системы управления, как сообщает argumenti.ru.

Фото: mos.ru by Владимир Новиков, PDM

Этот комплекс не просто еще один пеленгатор, а инновационное решение, выделяющееся своей доступностью и высокой мобильностью. Разработка "Пеликана" стала ответом на потребность российских вооруженных сил в эффективных и экономичных средствах радиоэлектронной разведки.

Стоимость "Пеликана" составляет менее 200 000 рублей, что делает его значительно дешевле конкурентов на рынке. Такое ценообразование открывает доступ к устройству для широкого спектра пользователей, включая военные подразделения с ограниченными финансовыми ресурсами. Комплекс может быть установлен на квадрокоптер или специальную мачту, что позволяет вести разведку как с воздуха, так и с земли. Он способен определять направление на источник сигнала с точностью до одного градуса, что обеспечивает возможность быстро выявлять дроны и их системы управления даже в движении.

"Пеликан" работает в диапазоне ультракоротких волн, где часто функционируют рации, системы управления дронами и другие радиоэлектронные устройства. В зависимости от мощности сигнала, комплекс может определять местоположение источника на расстоянии от нескольких до десятков километров.