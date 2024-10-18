Когда прооперированные слушают музыку, то идут на поправку без обезболивающих

Люди, которые слушают музыку после операции, утверждают, что меньше чувствуют боль и меньше нуждаются в морфине, чем те, кто этого не делает, сообщает New Scientist.
Прослушивание музыки после операции, по-видимому, облегчает боль и беспокойство пациента, что может быть дешевым и простым способом сократить использование обезболивающих препаратов.
"Многие люди, когда они отходят от анестезии, теряются, испытывая беспокойство или, возможно, чувствуя послеоперационную боль", — констатирует Элдо Фрезза (Eldo Frezza) из медицинского колледжа Калифорнийского университета Нортстейт.
Многократно проводимые исследования неоднократно показывали, что музыка может успокаивать, что побудило Фреззу с коллегами изучить, может ли она помочь после операции.
Группа проанализировала результаты 35 исследований, в которых изучали, как прослушивание музыки сразу после операции влияет на боль, беспокойство, частоту сердечных сокращений и использование обезболивающих.
В каждом исследовании принимали участие примерно сотня человек, половину из которых просили слушать музыку разных жанров после операции на брюшной полости или костях. Исследования различались по продолжительности прослушивания участниками: от получаса и вплоть до самой выписки.
Остальные участники, которые были сопоставимы с предыдущей группой по возрасту, полу и типу операции, не слушали музыку.
Морфи́н (от имени древнегреческого бога добрых сновидений Морфея — Μορφεύς или Μορφέας) — главный алкалоид опиума, содержание которого в опиуме составляет в среднем 10 %, что значительно больше, чем содержание других алкалоидов.
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