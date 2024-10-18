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Когда прооперированные слушают музыку, то идут на поправку без обезболивающих

1:34
Наука

Люди, которые слушают музыку после операции, утверждают, что меньше чувствуют боль и меньше нуждаются в морфине, чем те, кто этого не делает, сообщает New Scientist.

Когда прооперированные слушают музыку, то идут на поправку без обезболивающих
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PICT2105_The_Beat_Goes_On_-_Flickr_-_Prophet_And_Poet.jpg by Prophet And Poet

Прослушивание музыки после операции, по-видимому, облегчает боль и беспокойство пациента, что может быть дешевым и простым способом сократить использование обезболивающих препаратов.

"Многие люди, когда они отходят от анестезии, теряются, испытывая беспокойство или, возможно, чувствуя послеоперационную боль", — констатирует Элдо Фрезза (Eldo Frezza) из медицинского колледжа Калифорнийского университета Нортстейт.

Многократно проводимые исследования неоднократно показывали, что музыка может успокаивать, что побудило Фреззу с коллегами изучить, может ли она помочь после операции.

Группа проанализировала результаты 35 исследований, в которых изучали, как прослушивание музыки сразу после операции влияет на боль, беспокойство, частоту сердечных сокращений и использование обезболивающих.

В каждом исследовании принимали участие примерно сотня человек, половину из которых просили слушать музыку разных жанров после операции на брюшной полости или костях. Исследования различались по продолжительности прослушивания участниками: от получаса и вплоть до самой выписки.

Остальные участники, которые были сопоставимы с предыдущей группой по возрасту, полу и типу операции, не слушали музыку.

Уточнения

Морфи́н (от имени древнегреческого бога добрых сновидений Морфея — Μορφεύς или Μορφέας) — главный алкалоид опиума, содержание которого в опиуме составляет в среднем 10 %, что значительно больше, чем содержание других алкалоидов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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