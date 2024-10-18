Длительное стояние ничем не лучше многочасового сидения

Как показывают многолетние исследования, вредное воздействие длительного сидения не может быть компенсировано работой стоя. Следовательно, более частое стояние не может компенсировать повышенный риск сердечнососудистых заболеваний, вызванный сидением. Кроме того, постоянное стояние увеличивает риск сосудистых заболеваний, таких как тромбоз.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:El_Cajon,_United_States_(Unsplash).jpg by Austin Mabe

Перед компьютером, телевизором, планшетом или за рулём — наш образ жизни предполагает, что мы сидим много и подолгу. Как известно, это может вызвать проблемы со здоровьем, такие как боли в шее и спине или сердечнососудистые проблемы. Риск диабета, рака и ранней смерти также увеличивается из-за чрезмерного сидения. Исследования показывают, что даже те, кто продолжает заниматься спортом после длительного сидения, вряд ли могут компенсировать эти негативные последствия.

Поэтому все больше и больше людей стараются больше стоять и меньше сидеть, чтобы предотвратить или компенсировать эти проблемы с сидением. Стоячие столы или столы с регулируемой высотой становятся все более распространенными в офисах. В других отраслях, таких как розничная торговля, сотрудники всё чаще предпочитают стоять, а не сидеть.

Это проверила группа под руководством Мэтью Ахмади (Matthew Ahmadi) из Сиднейского университета. Для этого врачи проанализировали данные о здоровье 83 тысяч взрослых из Великобритании, которые неделю носили на запястье специальный трекер фиксации движения. Это устройство, похожее на умные часы, фиксировало, когда человек менял свое положение.

В начале исследования испытуемые были здоровы и не имели симптомов сердечнососудистых заболеваний. В течение семи лет Ахмади и его коллеги подвергали испытуемых тщательным проверкам здоровья и определяли, как оно менялось с течением времени в зависимости от привычек испытуемых стоять и сидеть.

Оценка показала, что у субъектов, которые стояли более двух часов в день, чаще развивались сосудистые заболевания, такие как варикозное расширение вен и венозный тромбоз ног, в долгосрочной перспективе. Однако сердечнососудистые заболевания, такие как сердечные приступы или сердечная недостаточность, не были более распространены среди людей, которые много стояли. При этом подобные болезни были среди них не менее распространены, чем среди людей, которые больше сидели, чем стояли.

Кроме того, исследование подтвердило предыдущие выводы о том, что сидение по десять и более часов в день увеличивает риск сердечнососудистых заболеваний и ортопедических повреждений мышц и костей.

Тот, кто много сидит, наносит вред своему организму. Если вы также много стоите, стояние не снижает риск возникновения проблем со здоровьем, вызванных сидением, как хотелось бы. Вместо этого это наносит дополнительный вред нашему организму, хотя и по-другому, чем сидение.

"Основной вывод заключается в том, что слишком долгое стояние не компенсирует малоподвижный образ жизни и может быть рискованным с точки зрения здоровья кровообращения для некоторых людей", — утверждает Ахмади.

На основании этих наблюдений врачи пришли к выводу, что людям следует больше двигаться в течение дня и меньше времени сидеть и стоять. Исследователи рекомендуют всем, кому приходится много сидеть или стоять на работе, планировать и делать перерывы для занятий спортом, чтобы снизить риск сердечнососудистых заболеваний.

"Регулярно делайте перерывы, гуляйте, проводите встречи во время ходьбы, пользуйтесь лестницей, делайте регулярные перерывы при поездках на большие расстояния или используйте обеденный перерыв, чтобы отойти от стола и заняться спортом", — говорит старший автор Эммануэль Стаматакис (Emmanuel Stamatakis) из университета Сиднея.

фото: Austin Mabe