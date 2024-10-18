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Наука с ответственностью: эксперты подчёркивают необходимость осторожного подхода к разработкам

1:28
Наука

Учёные должны подходить к научным разработкам с тщательностью и осознанием потенциальных рисков, считает Мария Воронцова, член президиума "Российской ассоциации содействия науки" и ведущий научный сотрудник "НМИЦ Эндокринологии" Минздрава России. Она подчёркивает важность личной ответственности каждого исследователя за свои разработки.

Наука с ответственностью: эксперты подчёркивают необходимость осторожного подхода к разработкам
Фото: Flickr by U.S. Army DEVCOM, CC BY 2.0

Георгий Надарейшвили, первый проректор РНИМУ имени Пирогова, также подчёркивает значение процесса обучения будущих учёных. По его мнению, студенты должны не только получать теоретические знания, но и иметь возможность работать над реальными проектами и сталкиваться с вопросами биоэтики.

Воронцова отмечает, что каждый исследователь должен отдавать себе отчет в потенциальных последствиях своих разработок. В этом ему должны помогать коллеги и гуманитарное соображение. Она подчеркивает, что каждый ученый должен учиться оценивать риски своих разработок с самого начала своей карьеры.

Гаяне Давидян, доцент юридического факультета МГУ имени Ломоносова, добавляет, что аспект безопасности синтетической биологии отражён в законе. По её словам, синтетическая биология определяется как междисциплинарное научное направление, связанное с проектированием и созданием биологических систем и объектов с заданными свойствами и функциями.

Уточнения

Биоэ́тика — сфера междисциплинарных исследований, касающаяся нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии, сформировавшаяся в середине XX века на стыке философских дисциплин, юриспруденции, естественных наук.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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