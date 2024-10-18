Как питание влияет на иммунитет: новые открытия учёных

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Научные данные о влиянии питания на иммунную систему становятся всё более убедительными. В последние годы исследователи активно изучают, как конкретные пищевые компоненты и диеты воздействуют на иммунитет, помогая бороться с заболеваниями или наоборот, способствуя их развитию.

Фото: flickr.com by liz west, CC BY 2.0

Темы питания и иммунитета привлекают внимание и финансирование: в начале 2024 года в США прошёл саммит, посвящённый взаимосвязи между едой, хроническими болезнями и иммунитетом.

Иммунолог Франческо Сиракуза из Университетского медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии утверждает, что персонализированное питание может открыть новые возможности для лечения болезней. Современные исследования позволяют изучать краткосрочные изменения в иммунитете, вызванные конкретными продуктами и их компонентами.

Например, ученые исследовали влияние хитина — пищевого волокна, содержащегося в грибах и насекомых, — на метаболизм и иммунную систему. В экспериментах с мышами обнаружили, что хитин активирует определенные иммунные клетки, что приводит к улучшению метаболизма и снижению веса.

Кроме того, существует связь между ожирением и аутоиммунными заболеваниями, такими как псориаз. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием жиров ухудшают состояние кожи и усиливают воспалительные процессы.

С другой стороны, голодание и сокращение калорий могут временно улучшить состояние иммунной системы, но при длительном голодании могут быть отрицательные последствия, например, ослабление иммунного ответа.

Проведение исследований на людях представляет сложную задачу, однако некоторые учёные смогли добиться успехов. Например, в экспериментах с кетогенной и веганской диетами были выявлены значительные изменения в активности иммунных клеток. Это указывает на потенциал использования диет для лечения таких заболеваний, как волчанка и диабет.

По словам иммунолога Ясмин Белкаид, хотя многие вопросы остаются нерешёнными, механистические знания, полученные учёными, дают основания полагать, что в ближайшие 10 лет можно будет создать детализированные рекомендации по питанию для борьбы с различными заболеваниями.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток.

