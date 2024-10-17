Когда вы перестаете быть заразным при гриппе? Ответ эксперта

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Для здорового взрослого человека грипп может стать серьезным испытанием: несколько дней с больным горлом, температурой и кашлем могут выбить из колеи, заставив пропустить учебу или работу. Но для маленьких детей, пожилых людей и людей с определёнными заболеваниями сезонный грипп может привести к серьёзным осложнениям, госпитализации и даже смерти. В США ежегодно от гриппа умирают десятки тысяч человек.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nasal_Spray_(46057881342).jpg by NIAID

Чтобы сократить число случаев госпитализаций и смертей от гриппа, заболевшие должны стараться не передавать инфекцию другим людям. Но как долго человек с гриппом остаётся заразным?

По словам профессора экологического здоровья в Школе общественного здравоохранения университета Мэриленда Дональда Милтона (Donald Milton), безопасным периодом является минимум 24 часа после исчезновения симптомов.

"Если у вас уже сутки нет симптомов, вы, скорее всего, больше не заразны", — поясняет Милтон.

Однако вопрос о том, как долго человек может быть заразным, остается предметом обсуждения, как и детали распространения гриппа.

Респираторные вирусы, такие как грипп, распространяются тремя основными способами: через поверхности, которых касаются люди, через крупные капли, выделяемые при кашле или чихании, или через мельчайшие частицы, находящиеся в воздухе. Ученые считают, что грипп передается в основном через крупные и мелкие капли, но заражение через контакт с загрязнёнными поверхностями тоже возможно.

Точные механизмы передачи гриппа и их значимость всё ещё активно исследуются, добавляет Милтон. Исследовать распространение вируса в контролируемых условиях сложно, а наиболее полезные данные получаются, когда добровольцы соглашаются заболеть гриппом ради науки.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди с гриппом наиболее заразны в первые три дня болезни, когда они выделяют наибольшее количество вируса в носовых выделениях и слюне. Риск передачи снижается после этого пика, но взрослые могут оставаться заразными в течение пяти-семи дней с начала симптомов.

Для людей с ослабленным иммунитетом ситуация может быть сложнее. Те, кто страдает от заболеваний, влияющих на иммунную систему, таких как диабет, могут дольше бороться с инфекцией и оставаться заразными более продолжительное время.

Дети тоже являются активными распространителями гриппа. Хотя, как и взрослые, они наиболее заразны в первые дни болезни, дети могут оставаться заразными на протяжении одной-двух недель. Это связано с тем, что их иммунная система менее опытна в борьбе с вирусом по сравнению с иммунной системой взрослых, которые сталкивались с вирусом и прививками чаще.

Важно учитывать, что штаммы гриппа меняются каждый год, и это влияет на степень заразности. Вирусы гриппа мутируют ежегодно, поэтому вакцину приходится регулярно обновлять. В некоторые годы преобладающие штаммы лучше обходят защитные механизмы иммунной системы, что может продлить период заразности.

Хотя вакцина от гриппа снижает вероятность тяжелого течения болезни, она не обязательно влияет на заразность.

"Неясно, насколько вакцины способны предотвращать передачу вируса, — отмечает Милтон. — Они в основном предохраняют от летального исхода и тяжёлых осложнений, но не обязательно препятствуют его распространению".

Наиболее сложный аспект в предотвращении распространения гриппа — это остановить передачу, которая происходит до появления симптомов. Как и при COVID-19, люди начинают выделять вирус и могут заражать других примерно за день до появления первых признаков болезни.

Это одна из причин, по которым респираторные вирусы так сложно контролировать, поясняет Милтон: распространение начинается, когда вирусные уровни ещё низкие, а симптомы минимальны или отсутствуют. Тем не менее, новые исследования могут помочь в будущем справиться с этой проблемой.

Ученые изучают, как белок на поверхности вируса гриппа — нейраминидаза (NA) — влияет на передачу. У людей, переболевших гриппом, вырабатываются антитела против этого белка, и есть данные, что люди с высоким уровнем антител к NA реже передают вирус.

Традиционно вакцины от гриппа ориентированы на другой белок вируса — гемагглютинин (HA), а не NA. Если будущие исследования подтвердят важность NA, то повышение уровня антител к этому белку может стать одним из способов замедлить распространение гриппа.

фото: NIAID

Уточнения

Нейраминида́за (КФ 3.2.1.18) — фермент, относящийся к гликозил-гидролазам. Номенклатурное название — экзо-α-сиалидаза. Также употребимы названия: α-нейраминидаза, N-ацилнейраминидатгликогидролаза, сиалидаза.



Гемагглютинин — любое вещество, вызывающее гемагглютинацию (реакцию агглютинации эритроцитов крови).

