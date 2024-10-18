Грипп: сколько дней длится заразность и как уберечь своих близких

Продолжительность заразности при гриппе зависит от множества факторов, но в среднем здоровые взрослые могут безопасно общаться с другими через 24 часа после исчезновения симптомов.
Дети, пожилые люди и люди с ослабленной иммунной системой могут оставаться заразными дольше, и грипп для них может представлять серьезную угрозу, вызывая осложнения или госпитализацию.
Грипп распространяется несколькими способами: при контакте с зараженными поверхностями, через крупные капли, которые выделяются при кашле или чихании, а также с микрочастицами, которые разносятся по воздуху при дыхании.
Наиболее заразными больные гриппом становятся в первые три дня после начала симптомов, когда вирус активно выделяется с носовой слизью и слюной. Однако взрослые могут оставаться заразными до недели, а дети — до двух недель.
Люди с ослабленной иммунной системой, например, страдающие диабетом или другими хроническими заболеваниями, могут дольше бороться с гриппом и дольше оставаться заразными. Для них важно учитывать дополнительные меры предосторожности, чтобы не распространять инфекцию.
Грипп ежегодно меняется, из-за чего вакцина обновляется, чтобы соответствовать новым штаммам. Прививка помогает уменьшить вероятность тяжелых осложнений и госпитализации, но не всегда предотвращает распространение вируса. Исследования показывают, что заражение может начаться за день до появления симптомов, что усложняет контроль над вирусом.
Ученые продолжают изучать способы передачи гриппа, в том числе, влияние белков на поверхности вируса на его заразность. Традиционные вакцины направлены на белок гемагглютинин (HA), однако есть основания полагать, что антитела к другому белку — нейраминидазе (NA) — могут снижать вероятность передачи инфекции.
Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.
Эти пирожки понравятся вам за простоту рецепта, мягкое тесто и сочную, вкусную начинку.