Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Признаки счастья у котов: учимся понимать любимцев
Автоюрист назвал способ законно вернуть часть денег при покупке новой машины
Дмитрий Исхаков устроил сыну Полины Гагариной необычную фотосессию
Как улучшить вкус любого супа
Учёные предложили лечить черепно-мозговые травмы красным светом
В России появилась первая социальная сеть для любителей собак
Осеннее спасение урожая: какими растворами обрабатывать грядки, чтобы избавиться от вредителей
Трихолог рассказала, что должно быть в рационе, чтобы волосы были красивыми и здоровыми
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных

Исследование показало, как важно осознавать собственное невежество

5:28
Наука

Во многих ситуациях мы считаем, что знаем больше, чем на самом деле — мы подвержены «иллюзии адекватной информации», как показал эксперимент о котором сообщает Ohio State University.

Исследование показало, как важно осознавать собственное невежество
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_Antichi_-_Deux_têtes_d%27homme.jpg by Attribued to Prospero Antichi

В этом тесте испытуемые чувствовали себя хорошо и полностью информированными, хотя знали аргументы только одной стороны. Тем не менее, они были даже более уверены в своих суждениях, чем люди, которым была представлена ​​полная картина.

Каждый день мы принимаем самые разные решения – иногда сознательно, иногда неосознанно, оценивая ситуации и других людей. Мы часто интуитивно предполагаем, что наш собственный взгляд на мир объективен. Однако мы склонны предполагать, что другие люди, приходящие к другим выводам, имеют искажённое представление о реальности.

Мы часто игнорируем тот факт, что наш собственный мозг также склонен к предвзятости. При этом иногда даже намеренно выбираем не переживать возможные последствия наших действий и суждений, а сознательно выбираем неведение.

Исследователи, руководимые Хантером Гельбахом (Hunter Gehlbach) из университета Джона Хопкинса в Балтиморе, обнаружили очередное когнитивное искажение: «иллюзию адекватной информации». Во многих повседневных ситуациях принятия решений люди предполагают, что знают достаточно фактов, чтобы принять обоснованное решение, не осознавая того, чего они не знают.

«Мы обнаружили, что люди обычно не задумываются о том, есть ли другая информация, которая поможет им сделать более обоснованное суждение, — объясняет соавтор Ангус Флетчер (Angus Fletcher) из университета штата Огайо. - Если вы дадите людям чуточку информации, которая, по-видимому, согласуется друг с другом, большинство людей скажут: «Убедительно» – и будут её придерживаться».

Для своего исследования 1 261 испытуемых разделили на три группы, каждая из которых должна была решить, следует ли объединить две школы по вымышленному сценарию или нет. Одна группа получила только аргументы «за» или «против». Третья, контрольная группа, получила полную информацию.

Как и ожидалось, большинство людей в группе «за» высказались за объединение школ, в то время как большинство из группы «против» были против. В контрольной группе около половины испытуемых высказались за слияние. В дополнение к своему решению всех участников попросили указать, насколько они уверены в своих суждениях и в какой степени они чувствуют себя хорошо и всесторонне информированными.

«Располагавшие лишь половиной информации, были более уверены в своем решении за или против слияния, чем те, кто знал полную информацию, — указывает Флетчер. - Они были вполне уверены, что их решение было правильным, даже если у них не было всей информации».

Во второй части эксперимента Гельбах с коллегами предоставили недостающую часть информации отдельным испытуемым, которые изначально были ознакомлены исключительно с аргументами «за» и «против».

Некоторые из этих испытуемых затем были готовы пересмотреть свое первоначальное суждение. Этот вывод контрастирует с предыдущими исследованиями, которые показывают, что люди склонны придерживаться принятых решений и игнорировать противоречивые факты.

Одной из причин готовности испытуемых к переосмыслению, вероятно, является то, что слияние двух вымышленных школ не является идеологически горячей темой.

«Большинство межличностных конфликтов связаны не с идеологией. Это просто вопрос недопонимания в повседневной жизни, — полагает Флетчер. - Этот результат подтверждает идею о том, что обмен информацией может привести к соглашению».

Исследователи говорят, что ограничением исследования является то, что испытуемые в эксперименте не могли знать, что от них скрывают информацию и что они читают одностороннюю точку зрения. «Однако мы подозреваем, что эти особенности нашего эксперимента в точности соответствуют тому, как это явление происходит во многих реальных ситуациях», — говорят авторы.

«Люди часто не имеют возможности узнать, насколько полная у них информация или отсутствуют ли важные элементы. Учитывая поляризацию политических и социальных сетей, люди также регулярно подвергаются воздействию крайне нерепрезентативных срезов информации», — объясняют Гельбах и его команда.

Основываясь на полученных результатах, учёные выступают за то, чтобы лучше осознавать собственное невежество.

«Даже если вы не знаете того, чего не знаете, было бы разумно предположить, что какая-то важная информация отсутствует, — резюмируют исследователи. - В мире огромной поляризации и сомнительной информации эта скромность – и связанное с ней любопытство по поводу недостающей информации – может помочь нам лучше понять точку зрения других, прежде чем выносить о них суждения».

фото: Attribued to Prospero Antichi 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT
Банки
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Аудио 
Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность
Наука и техника
Новый шаг к разгадке происхождения жизни: исследование показало, как молекулы обрели стабильность Аудио 
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Еда и рецепты
Квашеная капуста по народным приметам: когда и как готовить
Популярное
Простой способ, как удобрить и омолодить герань

Из статьи вы узнаете, чем можно подкормить герань, чтобы она буквально омолодилась.

Простой способ, как удобрить и омолодить герань
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Как сеять томаты под зиму. Никaкиx зaбот c paccaдой по весне
Французский тыквенный суп: спустя сутки он становится лишь вкуснее и нежнее
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Ракета Х-101. Могучая крылатая, наводящая ужас на врагов с других континентов Дмитрий Плотников Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров Слабое звено Нобелевской премии — теоретики Игорь Буккер
Можно ли будить кота, когда он дремлет? Рекомендации владельцам
Восхитительное тыквенное печенье: такое же полезное, как и вкусное
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Сводка с фронта: Запад заявил, что потери ВСУ — 1,8 млн человек, зачем Киев придумал байку про бойцов из КНДР
Последние материалы
Эксперт рассказал, чем бензиновые автомобили хуже дизельных
Океанологи нашли фрагменты микропластика в выдыхаемом дельфинами воздухе
Опасность ночного света для здоровья: мнение эксперта
Три типа людей, которых кошки не переносят
Важные шаги по уходу за бузиной: от подкормки до обрезки
Прохор Шаляпин назвал два своих самых любимых фильма в едином жанре
Получается густой и наваристый суп: как приготовить идеальную мясную солянку
Учёные выяснили, чем опасна гипертония для дыхательной системы
Седые волосы как стильный акцент: как подчеркнуть свою индивидуальность
Парник или теплица: что выбрать для рассады и летних культур
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.