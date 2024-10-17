Исследование показало, как важно осознавать собственное невежество

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Во многих ситуациях мы считаем, что знаем больше, чем на самом деле — мы подвержены «иллюзии адекватной информации», как показал эксперимент о котором сообщает Ohio State University.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francesco_Antichi_-_Deux_têtes_d%27homme.jpg by Attribued to Prospero Antichi

В этом тесте испытуемые чувствовали себя хорошо и полностью информированными, хотя знали аргументы только одной стороны. Тем не менее, они были даже более уверены в своих суждениях, чем люди, которым была представлена ​​полная картина.

Каждый день мы принимаем самые разные решения – иногда сознательно, иногда неосознанно, оценивая ситуации и других людей. Мы часто интуитивно предполагаем, что наш собственный взгляд на мир объективен. Однако мы склонны предполагать, что другие люди, приходящие к другим выводам, имеют искажённое представление о реальности.

Мы часто игнорируем тот факт, что наш собственный мозг также склонен к предвзятости. При этом иногда даже намеренно выбираем не переживать возможные последствия наших действий и суждений, а сознательно выбираем неведение.

Исследователи, руководимые Хантером Гельбахом (Hunter Gehlbach) из университета Джона Хопкинса в Балтиморе, обнаружили очередное когнитивное искажение: «иллюзию адекватной информации». Во многих повседневных ситуациях принятия решений люди предполагают, что знают достаточно фактов, чтобы принять обоснованное решение, не осознавая того, чего они не знают.

«Мы обнаружили, что люди обычно не задумываются о том, есть ли другая информация, которая поможет им сделать более обоснованное суждение, — объясняет соавтор Ангус Флетчер (Angus Fletcher) из университета штата Огайо. - Если вы дадите людям чуточку информации, которая, по-видимому, согласуется друг с другом, большинство людей скажут: «Убедительно» – и будут её придерживаться».

Для своего исследования 1 261 испытуемых разделили на три группы, каждая из которых должна была решить, следует ли объединить две школы по вымышленному сценарию или нет. Одна группа получила только аргументы «за» или «против». Третья, контрольная группа, получила полную информацию.

Как и ожидалось, большинство людей в группе «за» высказались за объединение школ, в то время как большинство из группы «против» были против. В контрольной группе около половины испытуемых высказались за слияние. В дополнение к своему решению всех участников попросили указать, насколько они уверены в своих суждениях и в какой степени они чувствуют себя хорошо и всесторонне информированными.

«Располагавшие лишь половиной информации, были более уверены в своем решении за или против слияния, чем те, кто знал полную информацию, — указывает Флетчер. - Они были вполне уверены, что их решение было правильным, даже если у них не было всей информации».

Во второй части эксперимента Гельбах с коллегами предоставили недостающую часть информации отдельным испытуемым, которые изначально были ознакомлены исключительно с аргументами «за» и «против».

Некоторые из этих испытуемых затем были готовы пересмотреть свое первоначальное суждение. Этот вывод контрастирует с предыдущими исследованиями, которые показывают, что люди склонны придерживаться принятых решений и игнорировать противоречивые факты.

Одной из причин готовности испытуемых к переосмыслению, вероятно, является то, что слияние двух вымышленных школ не является идеологически горячей темой.

«Большинство межличностных конфликтов связаны не с идеологией. Это просто вопрос недопонимания в повседневной жизни, — полагает Флетчер. - Этот результат подтверждает идею о том, что обмен информацией может привести к соглашению».

Исследователи говорят, что ограничением исследования является то, что испытуемые в эксперименте не могли знать, что от них скрывают информацию и что они читают одностороннюю точку зрения. «Однако мы подозреваем, что эти особенности нашего эксперимента в точности соответствуют тому, как это явление происходит во многих реальных ситуациях», — говорят авторы.

«Люди часто не имеют возможности узнать, насколько полная у них информация или отсутствуют ли важные элементы. Учитывая поляризацию политических и социальных сетей, люди также регулярно подвергаются воздействию крайне нерепрезентативных срезов информации», — объясняют Гельбах и его команда.

Основываясь на полученных результатах, учёные выступают за то, чтобы лучше осознавать собственное невежество.