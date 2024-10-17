Океанологи нашли фрагменты микропластика в выдыхаемом дельфинами воздухе

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

Океанологи из США обнаружили частицы микропластика в пробах воздуха, которые они собрали во время наблюдений за работой органов дыхания бутылконосых дельфинов. Соответствующая статья опубликована в журнале "PLoS One".

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Учёные проводили исследование на 11 взрослых дельфинах, которые обитали в Мексиканском заливе. Анализ образцов воздуха показал, что во всех пробах присутствовал минимум 1 фрагмент микропластика. По мнению исследователей, частицы могли попасть в органы дыхания дельфинов вместе с окружающим воздухом. Тем не менее, учёные не исключают и других вариантов.

Исследователи отметили, что накопление частиц микропластика в лёгких дельфинов может стать причиной развития фиброза. Органы дыхания этих животных особым образом "схлопываются" и подвергаются большим нагрузкам во время ныряния на глубину. Последующие исследования будут направлены на определение степени влияния микропластика на здоровье дельфинов, а также других китообразных.

Ранее Pravda.Ru писала, что российская студентка разработала новую технологию переработки пластика.

Уточнения

Микропластик — мелкие (обычно размером меньше пяти миллиметров) частицы пластика.

