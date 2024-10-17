Жизнь на Марсе может существовать в ледниках средних широт планеты — учёные

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Планетологи из США предположили, что фотосинтезирующие организмы могут существовать в приповерхностных прослойках льда в средних широтах Марса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале "Communications Earth & Environment".

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Интерес учёных к приповерхностным прослойкам льда Марса связан с тем, что они теоретически могут защитить организмы от сильного ультрафиолетового излучения Солнца, низких температур на поверхности планеты, а также слишком разреженного воздуха.

Основываясь на предположении, учёные просчитали, какое количество света и тепла станут получать гипотетические марсианские фотосинтезирующие организмы. Расчёты показали, что самые благоприятные условия для существования жизни на Марсе должны сложиться в средних широтах в южном полушарии планеты. Однако данные верны, если там есть залежи водяного льда, которые содержат маленькое количество пыли (от 0,01% до 0,1% от их массы).

Ранее Pravda.Ru писала, что на Марсе обнаружили тёмные объекты под таящим льдом.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

