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Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

4:41
Наука

Даже если кошка не разговаривает, она вполне может понимать человеческий язык. Без специальной подготовки кошки, как и наши дети, похоже, осваивают основы человеческого языка, просто слушая нас. Согласно исследованию, опубликованному в этом месяце в Scientific Reports, кошки учатся связывать образы с определёнными словами быстрее, чем это делают дети.

Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar

Кошки живут с нами уже около 10 000 лет, отмечает эволюционный психолог из колледжа Лиона Британи Флоркевич (Brittany Florkiewicz), которая не участвовавшая в исследовании и "логично, что за столько времени они могли научиться таким ассоциациям".

За последние пять лет ученые сделали немало открытий о том, как кошки реагируют на человеческую речь. В 2019 году исследовательская группа из Токио доказала, что кошки знают свои имена и реагируют на них, поворачивая головы и уши определённым образом. А в 2022 году те же исследователи выяснили, что кошки могут сопоставлять фотографии своих хозяев и других животных с их именами.

"Я была очень удивлена, потому что это означало, что кошки могут "подслушивать" человеческие разговоры и понимать слова, не получая за это никаких наград", — признаётся учёный-когнитивист из университета Азабу и участница исследования 2022 года Сахо Такаги (Saho Takagi).

Чтобы проверить, могут ли кошки усвоить человеческий язык, Такаги и её коллеги провели эксперимент с 31 взрослой кошкой, включая 23 питомца из кошачьего кафе. Каждую кошку сажали перед ноутбуком и показывали две анимации по 9 секунд, при этом их хозяева произносили вымышленные слова, например, "керару" и "пармоу".

Одновременно на экране появлялись изображения, например, растущего и уменьшающегося единорога или красного солнца. Эти комбинации повторялись до тех пор, пока кошка не начинала терять интерес — это фиксировалось по уменьшению времени взгляда на экран.

Затем кошкам давали небольшой перерыв, после чего снова включали изображения, но теперь слова и образы не совпадали: "керару" произносилось для солнца, а "пармоу" для единорога. Оказалось, что кошки замечали это несоответствие и смотрели на экран на 33% дольше, чем обычно, что указывает на то, что они связали исходные слова с образами.

Некоторые кошки даже с расширенными зрачками разглядывали экран при таком "несовпадении", добавляет Такаги. По её словам, было забавно наблюдать, как серьёзно животные отнеслись к эксперименту.

Примечательно, что большинство кошек усвоили ассоциации всего за пару 9-секундных уроков, тогда как человеческим детям в возрасте 14 месяцев нужно четыре 15-секундных урока с семикратным повторением слова.

"Кошки внимательнее, чем мы думаем, — они прислушиваются к тому, что мы говорим, и пытаются понять нас", — отмечает Такаги.

Однако эти результаты не означают, что дети медленнее учат слова, чем кошки, полагает психолог из университета Британской Колумбии Джанет Веркер (Janet Werker). Хотя тест для кошек был основан на исследовании, проведённом Веркер в 1990-х для детей, методики значительно различаются. Например, кошки слушали трёхсложные слова, произносимые их хозяевами, тогда как дети слышали односложные слова, сказанные незнакомым голосом.

Когнитивный исследователь из Венского университета Шани Дрор (Shany Dror) также подчеркивает, что результаты не позволяют напрямую сравнить обучение слов кошек и собак. Исследования показывают, что собаки в среднем знают 89 слов, а "одарённые" собаки могут выучить до 12 новых слов за неделю и помнить их на протяжении двух лет. Но эти выводы сделаны на основе других методов, таких как опросы владельцев, что делает сравнение некорректным.

Самое важное, что кошки, похоже, учат слова без какого-либо специального обучения или явных вознаграждений, как это делают младенцы, считает Такаги. Дрор добавляет: "Для меня самое интересное не сравнение с другими видами, а сам факт, что они это делают".

фото: Alvesgaspar 

Уточнения

Эволюционная психология (англ. evolutionary psychology) — направление современной психологии, которое занимается изучением видоспецифических психологических особенностей человека как представителя вида Homo sapiens (человек разумный).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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