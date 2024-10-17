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Учёные предложили лечить черепно-мозговые травмы красным светом

1:14
Наука

Учёные из Бирмингемского университета (Великобритания) обнаружили, что терапия ближним инфракрасным светом может ускорить восстановление после лёгкой черепно-мозговой травмы. Результаты их работы опубликованы в журнале Bioengineering & Translational Medicine (ВТМ).

Учёные предложили лечить черепно-мозговые травмы красным светом
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Учёные изучали влияние двух длин волн ближнего инфракрасного света (660 нм и 810 нм) на восстановление после травмы. Добровольцы, получившие травму, в течение трёх дней проходили двухминутные сеансы облучения, в то время как контрольная группа не получала светотерапию.

Результаты показали, что у участников, подвергшихся инфракрасному воздействию, наблюдалось снижение активности воспалительных клеток мозга и уменьшение биохимических маркеров клеточной гибели. Через четыре недели у них также были отмечены улучшения в тестах на равновесие и когнитивные функции.

Наиболее эффективной оказалась терапия с длиной волны 810 нм, что подтверждает предыдущие исследования о положительном влиянии инфракрасного света на восстановление нервных клеток.

Уточнения

Че́репно-мозгова́я тра́вма (ЧМТ) — комплекс контактных повреждений (мягких тканей лица и головы, костей черепа и лицевого скелета) и внутричерепных повреждений (повреждений вещества головного мозга и его оболочек), имеющих единый механизм и давность образования.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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