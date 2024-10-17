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Самое древнее существо на Земле назвали в честь Симпсонов

Наука

На юге Австралии в Национальном парке Nilpena Ediacara обнаружены окаменелости, которые сохраняют важнейший момент в истории эволюции: период, когда одноклеточные организмы начали превращаться в первые сложные формы жизни.

Самое древнее существо на Земле назвали в честь Симпсонов
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_royal_natural_history_(1893)_(14594681389).jpg by Lydekker, Richard, 1849-1915; Sclater, Philip Lutley, 1829-1913; Frostick, W. B., former owner. DSI;

Открытие морского существа, жившего примерно 555 миллионов лет назад, принадлежит доценту геологии из университета штата Флорида Скотту Эвансу (Scott Evans) и группе палеонтологов из разных институтов. Находка помогает понять, как развивалась жизнь на Земле.

Ископаемое существо Quaestio simpsonorum стало первым, у которого обнаружена четкая левоправая асимметрия — важный признак эволюционного развития. Об этом публикация в сентябрьском номере журнала Evolution & Development.

"Размер этого существа чуть меньше ладони, а в середине его тела можно увидеть вопросительный знак, который разделяет левую и правую стороны, — объясняет Эванс. — Это одно из первых животных, способных самостоятельно передвигаться".

Ученые считают, что Quaestio вело себя как морской "пылесос", перемещаясь по дну океана и поглощая питательные вещества из микроскопических водорослей и бактерий. Эти организмы образовывали органический слой на морском дне, текстура которого сохранилась в окаменелостях, найденных в парке. Исследователи обнаружили следы движения Quaestio в этом слое, что подтверждает его способность к передвижению.

"Один из самых захватывающих моментов на раскопках произошел, когда мы перевернули камень и увидели след от движения Quaestio — это было очевидным доказательством того, что организм мог передвигаться", — рассказал аспирант Гарвардского университета Иэн Хьюз (Ian Hughes)

Парк Нилпена открылся для публики в начале 2023 года и претендует на статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает его исключительную ценность. Этот статус во многом стал возможен благодаря деятельности основательницы Фонда Эдиакара Флиндерс Мэри Лу Симпсон (Mary Lou Simpson) и её мужа Энтони Симпсона, в честь которых и названо животное Quaestio simpsonorum.

"Изучение генов, ответственных за формирование этих существ, помогает нам понять механизмы, которые позволили возникнуть сложной жизни, — уверяет Эванс. — Поскольку современные животные используют те же самые гены для формирования асимметрии, мы можем быть уверены, что те же гены работали и у Quaestio, который жил более полумиллиарда лет назад".

Работы на этом участке продолжаются много лет, но Quaestio был найден совсем недавно на одной из новых раскопок. Исследователи надеются продолжать работу в парке на площади почти 150 тысяч акров, ведь каждый раз, когда они копают, находят что-то новое.

фото: Lydekker, Richard, 1849-1915; Sclater, Philip Lutley, 1829-1913; Frostick, W. B., former owner. DSI

Уточнения

Однокле́точные органи́змы — живые организмы, тело которых состоит из одной клетки (в противоположность многоклеточным). Одноклеточные организмы не связаны близким родством.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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