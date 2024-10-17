Китай успешно организовал первый забег роботов-гуманоидов в условиях пустыни Гоби

Китайская компания Robot Era представила обновлённые возможности своих ведущих гуманоидных роботов Star1, проведя испытания в условиях пустыни Гоби. В рамках этого мероприятия два робота состязались друг с другом, преодолевая сложные участки и разнообразные ландшафты пустынной местности. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание New Atlas.
Одним из выделяющихся элементов одного из роботов была спортивная обувь, в то время как его соперник бежал без неё. Несмотря на отставание в начале соревнования, робот в кроссовках сумел догнать и обойти своего противника, достигнув скорости 3,6 метра в секунду на протяжении 34 минут.
Оба гуманоидных робота оснащены мощными моторами и высокоскоростными коммуникационными модулями, что обеспечивает их эффективное взаимодействие с окружающим миром и возможность адаптации к различным условиям. Высота флагманского робота составляет 1,71 метра, а его вес — 65 килограммов.
Компания Robot Era, основанная в августе 2023 года при Университете Цинхуа, нацелена на интеграцию универсальных гуманоидов с искусственным интеллектом в повседневную жизнь и профессиональную деятельность. Демонстрация возможностей Star1 — это ещё один шаг к реализации этой амбициозной цели.
Андро́ид (от греч. ἀνήρ, ανδρός — «человек, мужчина» и суффикса -oid — «подобие; человекоподобный, антропоморфный») — робот-гуманоид или синтетический организм, предназначенный для того, чтобы выглядеть и действовать наподобие человека.
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