Китай успешно организовал первый забег роботов-гуманоидов в условиях пустыни Гоби

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайская компания Robot Era представила обновлённые возможности своих ведущих гуманоидных роботов Star1, проведя испытания в условиях пустыни Гоби. В рамках этого мероприятия два робота состязались друг с другом, преодолевая сложные участки и разнообразные ландшафты пустынной местности. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на издание New Atlas.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, CC0

Одним из выделяющихся элементов одного из роботов была спортивная обувь, в то время как его соперник бежал без неё. Несмотря на отставание в начале соревнования, робот в кроссовках сумел догнать и обойти своего противника, достигнув скорости 3,6 метра в секунду на протяжении 34 минут.

Оба гуманоидных робота оснащены мощными моторами и высокоскоростными коммуникационными модулями, что обеспечивает их эффективное взаимодействие с окружающим миром и возможность адаптации к различным условиям. Высота флагманского робота составляет 1,71 метра, а его вес — 65 килограммов.

Компания Robot Era, основанная в августе 2023 года при Университете Цинхуа, нацелена на интеграцию универсальных гуманоидов с искусственным интеллектом в повседневную жизнь и профессиональную деятельность. Демонстрация возможностей Star1 — это ещё один шаг к реализации этой амбициозной цели.

Уточнения

Андро́ид (от греч. ἀνήρ, ανδρός — «человек, мужчина» и суффикса -oid — «подобие; человекоподобный, антропоморфный») — робот-гуманоид или синтетический организм, предназначенный для того, чтобы выглядеть и действовать наподобие человека.

