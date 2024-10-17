У грибов нет мозга, но они проявляют признаки простого интеллекта

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Грибы используют свой мицелий для обработки информации об окружающей среде и принятия соответствующих решений по мере роста — признак "базальных познавательных способностей".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mycelium_RH_%281%29.jpg by Rob Hille

Исследователи из японского университета Тохоку (Tohoku) установили, что эти эукариоты распознают закономерности, и расположение источников пищи в окружающей среде и соответствующим образом выравнивают нити своей грибницы.

Грибы растут, выделяя споры, которые затем прорастают и образуют под землёй длинные, словно паучьи нити. Такой мицелий может вырасти в огромную сеть грибных нитей. Поскольку грибница растёт под землёй, мы обычно видим только надземные плодовые тела грибов. От нас остаётся скрытым, что грибы также обмениваются информацией в виде электрических сигналов через мицелий — аналогично нейронным связям в нашем мозгу.

Но обрабатывают ли грибы эту информацию таким образом, чтобы делать выводы и реагировать на изменения? Разумны ли грибы?

Коллектив под руководством Ю Фукасавы (Yu Fukasawa) из университета Тохоку в японском городе Осаки для исследования этих вопросов, используя разрушающий древесину гриб Phanerochaete velutina, который питается валежной древесиной на лесной подстилке, запоминая, где и сколько древесины, и извлекая из этого уроки, как показали предыдущие исследования.

В нынешнем исследовании биологи изучили в двух разных ситуациях, как этот гриб формирует свои мицелиальные нити и связывает ли он их с источником пищи.

Для этого команда Фукасавы поместили на куске земли девять маленьких, покрытых грибком кубиков из бука по кругу или крестообразному узору. Затем они наблюдали за ростом грибков в этой среде в течение 116 дней, регулярно фотографируя их прогресс. Затем они сравнили, сориентировался ли мицелий в положении деревянных блоков или равномерно вырос во всех направлениях. Биологи также определили, какую массу деревянные кубики потеряли из-за грибов.

Гриб сначала равномерно расширял свою мицелиальную сеть, но позже фактически выровнялся с деревянными кубиками. Когда кубики были расположены крестообразно, гриб образовывал более прочные связи с четырьмя крайними четырьмя блоками и между ними. Эти "форпосты" были связаны лучше, чем внутренние блоки. При этом, как сообщают в команде, гриб разрушил древесину там несколько сильнее, чем на внутренних стойках.

Однако в круглой форме все кубики были одинаково хорошо интегрированы в мицелиальную сеть. Однако в целом блоки были более связаны между собой и древесина "обгрызалась" значительно больше, чем в форме креста. Удивительно, но внутри круга, между деревянными брусками, грибок не образовал никаких нитей.

Исследователи подозревают, что гриб использует этот метод распространения для поиска пищи и тем самым формирует более плотные информационные сети в направлении ранее неисследованных и незаселенных окрестностей своих аванпостов. Команда предполагает, что гриб больше не исследует и без того более густонаселенные внутренние области своей сети, потому что он больше не ожидает оттуда никакой питательной пользы.

"Эти результаты показывают, что мицелий может "ощущать" различия в пространственном расположении деревянных блоков на основе своей активности разложения древесины", — пишет команда.

Мицелий способен передавать информацию о своем окружении по всей сети и соответственно менять направление своего роста.

Почему внутренний круг остался пустым в эксперименте, до сих пор остается загадкой: "Неясно, как сросшийся мицелий определил свой новый "центр" после слияния", — говорит Фукасава.

Тем не менее, на основании своих результатов исследователи пришли к выводу, что гриб активно обрабатывает информацию, принимает решения и стратегически настраивает свою мицелиальную сеть в соответствии с окружающей средой. По мнению команды, это признак основных когнитивных способностей и, следовательно, интеллекта. Это означает, что разумными могут быть не только животные с мозгом, но и такие существа, как грибы, у которых нет центральной нервной системы, но есть нейронная сеть другого типа.

"Удивительно, на что способны грибы, — отмечает Фукасава. — У них есть память, они учатся и могут принимать решения. Является ли мицелий сознательным или нет, в этом контексте не имеет значения, поскольку когнитивные процессы также функционируют в мозге независимо от сознания", — объясняют исследователи.

Результаты помогают понять, как разные формы познания и примитивного интеллекта развились у разных организмов.

фото: Rob Hille

Уточнения

Фанерохе́та (лат. Phanerochaete) — род грибов из семейства фанерохетовые (Phanerochaetaceae).



Мице́лий или грибни́ца (лат. mycelium) — вегетативное тело грибов и актиномицетов (некоторые исследователи, подчёркивая бактериальную природу актиномицетов, называют их аналог грибного мицелия тонкими нитями), состоящее из тонких (1,5—10 мкм толщиной у грибов и 0,5—1,0 мкм у актиномицетов) разветвлённых нитей, называемых гифами.

