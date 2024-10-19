Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила ухода за чесноком: как избежать однозубковости
Актёр Марк Эйдельштейн ответил на сравнение с Тимоти Шаламе
Екатерина и Александр Стриженовы отпраздновали 37 лет со дня свадьбы: обвенчались тайно
Бывший вице-президент нефтяной компании выпал из окна
Как мобильный телефон старит нашу кожу быстрее солнца
Почему птичий грипп обходит Австралию стороной
Врач назвал неожиданную опасность популярных супов
Сергей Жуков признался, что смог поцеловать жену лишь спустя полгода начала отношений
В Британии планируют освободить сотни заключенных из-за переполненности тюрем

Предложен недорогой и точный способ прогнозирования болезни Альцгеймера

Наука

Специалисты из Колумбийского университета выяснили, что простые тесты на обоняние и память могут с высокой точностью предсказать снижение когнитивных функций, сравнимую с дорогостоящим сканированием мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

Предложен недорогой и точный способ прогнозирования болезни Альцгеймера
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В ходе исследования использовались данные 647 пациентов клиники Майо в США. Для оценки риска деменции применяли тест на идентификацию запахов (BSIT). Участникам давали микрокапсулы с ароматами, и они должны были выбрать правильный ответ из предложенных вариантов (например, моторное масло, чеснок, роза или лимон). Точность результатов оценивалась по числу верных ответов.

Также участники прошли тест на память (BIMCT), состоящий из 27 заданий. За период наблюдения в восемь лет у 102 участников ухудшились когнитивные функции, а у 34 развилась деменция.

Оценка состояния ментального здоровья по тестам BSIT и BIMCT показала высокую точность, а позже результаты были подтверждены амилоидной визуализацией — дорогостоящим, но очень точным методом сканирования мозга.

Исследователи надеются, что такие неинвазивные и доступные тесты смогут использоваться в первичной медицинской помощи для раннего выявления риска болезни Альцгеймера, что позволит избежать сложных и дорогих процедур.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек
Домашние животные
Скрытые угрозы: болезни, которые могут передаться от кошек Аудио 
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Авто
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать Аудио 
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
В Белгородской области сбили несколько воздушных объектов
Как правильно сбалансировать молочные продукты в ежедневном рационе
Александр Домогаров устроил истерику из-за критики цен на спектакли с его участием: как же вас жаль
Осенняя пересадка гортензии: важные нюансы
Дерзкие стрижки, которые скроют возраст: узнайте больше
Израильские военные уничтожили важный командный центр Хезболлы
Погодные условия и штрафы за грязные номера: новые разъяснения
Спартак планирует продажу полузащитника Зиньковского
13-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов раскрыла, чем хочет заниматься в будущем
Айза-Лилуна Ай рассказала, чем ради неё жертвует новый возлюбленный: я таких людей не встречала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.