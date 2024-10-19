Предложен недорогой и точный способ прогнозирования болезни Альцгеймера

Специалисты из Колумбийского университета выяснили, что простые тесты на обоняние и память могут с высокой точностью предсказать снижение когнитивных функций, сравнимую с дорогостоящим сканированием мозга. Результаты исследования были опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

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В ходе исследования использовались данные 647 пациентов клиники Майо в США. Для оценки риска деменции применяли тест на идентификацию запахов (BSIT). Участникам давали микрокапсулы с ароматами, и они должны были выбрать правильный ответ из предложенных вариантов (например, моторное масло, чеснок, роза или лимон). Точность результатов оценивалась по числу верных ответов.

Также участники прошли тест на память (BIMCT), состоящий из 27 заданий. За период наблюдения в восемь лет у 102 участников ухудшились когнитивные функции, а у 34 развилась деменция.

Оценка состояния ментального здоровья по тестам BSIT и BIMCT показала высокую точность, а позже результаты были подтверждены амилоидной визуализацией — дорогостоящим, но очень точным методом сканирования мозга.

Исследователи надеются, что такие неинвазивные и доступные тесты смогут использоваться в первичной медицинской помощи для раннего выявления риска болезни Альцгеймера, что позволит избежать сложных и дорогих процедур.

Уточнения

Боле́знь Альцгеймера (сенильная деменция альцгеймеровского типа) — наиболее распространённая форма деменции, нейродегенеративное заболевание, впервые описанное в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером (1864—1915).

