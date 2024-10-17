Битва за лидерство в индустрии искусственного интеллекта: идеологии, инновации и идеальный мир

4:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Технологические монстры активно вовлеклись в конкуренцию за доминирование в области искусственного интеллекта, масштабно инвестируя в его разработку. Эти компании можно разделить на две группы, каждая из которых придерживается собственных идеологических принципов, и исход этой борьбы может определить будущее человечества.

Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações, CC BY 2.0

В октябре текущего года множество ведущих научных открытий были связаны с ИИ, демонстрируя его значимость. Нобелевские комитеты присудили две премии за работу с нейросетями: одну в области физики за разработку теоретических основ машинного обучения, а другую в сфере химии за использование ИИ для решения критически важных медицинских задач. Эти достижения хоть и косвенно связаны с физикой и химией, подчеркивают роль ИИ в современном мире.

Илон Маск начал месяц с презентации автономного такси Cybercab от Tesla, не имеющего ни педалей, ни руля. Маск описал его как автоматизированный транспорт, способный безопасно доставлять пассажиров к назначенному пункту без участия водителя.

Искусственный интеллект продолжает внедряться в реальный мир, начав свое расширение в интернете значительно ранее. В мае OpenAI представила новую версию ChatGPT, способную осуществлять переводы, точно воспроизводя голос и интонации оратора. Однако широкое распространение программы ограничивается из-за доступности.

Научное и медицинское использование ИИ остается в сфере передовых технологий. Несмотря на то, что промышленные лидеры считают нынешние возможности ИИ лишь началом предстоящих изменений. Годы назад, генеральный директор Google Сундар Пичай сравнил появление нейросетей с открытием огня или электричества, что сегодня подтверждается многомиллиардными инвестициями.

Ведущие IT-компании, включая Google, Tesla, Apple, Meta* и Amazon, активно разрабатывают собственные ИИ системы. Microsoft купила значительную долю в OpenAI, а Илон Маск инвестировал в этом году в ИИ десять миллиардов долларов, часть которых пошла на приобретение чипов Nvidia для создания суперкомпьютера Dojo. Этот компьютер обрабатывает данные с камер, установленных на автомобилях Tesla, что помогает автопилоту учиться принимать правильные решения.

Google недавно объявила о планах использовать атомную энергию для питания своих ИИ технологий, что подчеркивает высокую потребность в энергии и вызывает критику за игнорирование возобновляемых источников энергии.

Споры о будущем ИИ не утихают, особенно в контексте его потенциалов и возможных рисков. Илон Маск выразил опасения, что если не контролировать развитие ИИ, это может привести к исчезновению человечества. В то время как Ларри Пейдж считает подобные высказывания необоснованными, предлагая оценить возможность эволюции сознания через его перенос в машины.

Кроме того, Маск критикует конкурентов за внедрение идеологии вокизма в разработки ИИ, что, по его мнению, может привести к опасным последствиям. Недавний скандал с нейросетью от Google, которая вносила изменения в изображение исторических личностей, подтверждает его опасения.

Сложные этические дилеммы, такие как "проблема вагонетки", показывают, что даже при благих намерениях, ИИ может столкнуться с ситуациями, где хорошие решения невозможны. Возрастающая роль подобных систем предполагает, что они будут играть определяющую роль в будущем человечества, и вопросы ограничений и заложенных ценностей остаются открытыми.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Уточнения

Воук — политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости. Иное название — «вокизм» или «воукизм».

