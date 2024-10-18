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NASA и Boeing готовятся к новой миссии Starliner

0:58
Наука

Космический корабль Starliner, разработанный компанией Boeing, вновь планируется к запуску на Международную космическую станцию (МКС) в 2025 году, несмотря на трудности, возникшие во время его первого пилотируемого полета летом 2024 года.

NASA и Boeing готовятся к новой миссии Starliner
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Первоначальный полет Starliner столкнулся с проблемами, которые NASA и Boeing должны будут детально проанализировать и устранить перед следующим запуском. В частности, стороны работают над пересмотром требований к сертификации, что позволит сделать корабль пригодным для будущих миссий.

Пока что экипаж, отправившийся на МКС на борту Starliner, остается на станции. Изначально их миссия должна была продлиться всего восемь дней, однако их возвращение на Землю состоится только в феврале 2025 года на борту корабля компании SpaceX.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

The Boeing Company («Бо́инг») — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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