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Китай бросает вызов Starlink: в космос запущены 18 спутников

1:12
Наука

Китай активно продвигается в создании собственной спутниковой сети, стремясь догнать американскую компанию SpaceX.

Китай бросает вызов Starlink: в космос запущены 18 спутников
Фото: NASA by Chris Meaney, PDM

15 октября ракетой-носителем "Чанчжэн-6А" была запущена вторая партия из 18 спутников созвездия "Тысяча парусов", что является частью более масштабного плана развертывания широкополосной низкоорбитальной сети.

До конца 2025 года Китай намерен вывести на орбиту 648 спутников первого поколения для обеспечения регионального покрытия, из них 108 будут запущены в течение 2024 года. В дальнейшем, в 2026–2027 годах, планируется добавить еще 648 спутников второго поколения для глобального покрытия. До 2030 года страна собирается развернуть свыше 14 тысяч спутников, что станет серьёзной конкуренцией Starlink.

Китай нацелен на улучшение своей спутниковой инфраструктуры, создавая альтернативу мировым игрокам и укрепляя свои позиции в космосе.

Уточнения

Ста̀рли́нк (англ. Starlink, от англ. star — «звезда» и англ. link — «соединение, связь») — глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара).

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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