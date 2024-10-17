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Забытая в ведре голова тилацина стала ключом к получению его РНК

0:51
Наука

Исследователи из Мельбурнского университета сделали неожиданную находку, обнаружив в музее голову тилацина (известного как тасманийский волк), которая пролежала в ведре с этанолом более ста лет, сообщает The Guardian.

Забытая в ведре голова тилацина стала ключом к получению его РНК
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computer_rna.jpg by Computer RNA

Несмотря на полуразложившееся состояние, образец оказался ценным для науки, так как в нем сохранились длинные молекулы РНК, что открывает перспективы для реконструкции генома этого исчезнувшего вида.

Профессор Эндрю Паск, возглавляющий проект восстановления тилацина, назвал находку "чудом", поскольку РНК крайне нестабильна и редко сохраняется в таком виде.

Ученые из международной команды, работающей над возвращением тилацина, продвинулись дальше, чем ожидали: многие задачи, ранее считавшиеся невозможными, были успешно решены.

Уточнения

Су́мчатый волк или тасмани́йский волк, или тилаци́н (лат. Thylacinus cynocephalus) — вымерший вид хищных сумчатых млекопитающих, полностью истреблённый человеком в 1930-х годах.

Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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