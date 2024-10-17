Румыния утвердила условия для подготовки украинских пилотов на F-16

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Правительство Румынии приняло постановление, направленное на создание юридических и организационных условий для подготовки украинских пилотов для полётов на истребителях F-16, сказал представитель румынского правительства по печати Михай Константин (Mihai Constantin). Подготовка украинского лётного состава будет проходить на 86-й авиабазе в Фетешти, сообщает веб-портал argumenti. ru.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USAF_F-16_Fighting_Falcon_take_off_at_Joint_Base_Balad_Apr_2008.jpg by Senior Airman Julianne Showalter

В пояснительной записке к постановлению указано, что для обеспечения финансирования обучения из бюджета Министерства обороны необходимо утвердить срочные правовые нормы, которые ясно обозначат обязанность Румынии покрывать расходы, связанные с обучением украинских военных.

Расходы включают обучение, проживание, питание, транспорт, топливо, обеспечение специальным оборудованием, а также сопутствующими товарами и услугами. Примерные суммы данных расходов в постановлении не уточняются.

Европейский центр подготовки пилотов для истребителей F-16 (European F-16 Training Center, EFTC) был официально открыт на базе Фетешти в ноябре 2023 года. Этот центр стал результатом сотрудничества Румынии с Нидерландами, при поддержке компании Lockheed Martin, а также с участием Дании.

В рамках этого партнерства Румыния предоставляет базу и инфраструктуру, Нидерланды — истребители F-16, а Lockheed Martin обеспечивает инструкторов и техобслуживание.

Ранее глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекельманс (Ruben Brekelmans) подтвердил, что Амстердам уже передал Киеву первые истребители F-16. О количестве переданных истребителей не сообщается, но оставшиеся 24 самолёта прибудут на Украину "в ближайшие месяцы".

фото: Senior Airman Julianne Showalter

Уточнения

F-16 Fighting Falcon (англ дословно — боевой сокол, — назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения.



Фетешти (рум. Fetești) — город в Румынии, в жудеце Яломица. Численность населения, по данным переписи 2011 года, составила 30217 человек.

