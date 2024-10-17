В России создали 3D-принтер для печати сложных объектов

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Вятского государственного университета (ВятГУ) разработали 3D-принтер для многоцветной печати с использованием различных материалов.

Фото: deezmaker.com by Deezmaker, PDM

Этот принтер представляет собой инновацию в области мультиматериальной печати, которая позволяет создавать объекты с разными физическими и химическими свойствами на одном изделии.

В отличие от существующих аналогов, которые требуют ручного вмешательства, новый принтер автоматизирует процесс, что значительно сокращает время печати и устраняет необходимость ручного труда. Устройство оснащено гибридной печатающей головкой, которая может одновременно печатать каркас и заполнять его гелеобразными или пастообразными материалами. Это открывает широкие возможности для применения в машиностроении, пищевой промышленности и других отраслях. Например, новый принтер способен создавать изделия с градиентными свойствами, такими как электропроводимость и электроизоляция в разных участках одного объекта.

В будущем планируется разработка линейки устройств для разных целей, включая малые модели для пищевой промышленности и крупные для печати станин и корпусов станков.

Уточнения

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.



Объект — философская категория, выражающая нечто, на что направлена практическая или познавательная деятельность субъекта (наблюдателя).

