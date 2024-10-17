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Российские студенты создали новую систему защиту персональных данных

1:26
Наука

Сборная команда студентов Московского политехнического университета и НИУ ВШЭ представила новую систему защиты персональных данных, разработанную специально для пользователей социальных сетей и финансовых онлайн-сервисов.

Российские студенты создали новую систему защиту персональных данных
Фото: commons.wikimedia.org by Free-Photos from Pixabay, PDM

Система включает три ключевых компонента: "Верификатор" для подтверждения личности, "Фейкомет" для проверки достоверности новостей и "Доверенный номер" для цифровой подписи звонящего. Основой разработки является нейронная сеть ResNet50, которая анализирует фотографии пользователя, включая селфи, сделанное в реальном времени. Важно, что вся обработка данных происходит на устройстве, не передаваясь на внешние серверы, что значительно усиливает уровень защиты, ТАСС.

Разработчики планируют интеграцию системы с популярными сервисами аутентификации, такими как VK OnePass и Sber ID, что упростит внедрение в повседневные сервисы. Ожидается, что целевая аудитория системы составит около 1,7 млн человек, преимущественно молодёжь, активно использующая социальные сети.

В ближайшее время планируется тестирование системы в одном из региональных банков, чтобы проверить её эффективность на практике. Разработчики также намерены расширить функционал, включая распознавание эмоций и анализ поведения.

Уточнения

Персона́льные данные (сокр. ПД) или личностные данные — сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые могут быть предоставлены другим лицам.

Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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