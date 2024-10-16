Ученые сравнили жизнь в Железный век и в Римской империи

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Изучение единственного известного кельтско-римского кладбища Ведерат-Бельгинум, позволило по-новому взглянуть на неоднозначность смерти людей и жертвоприношений животных.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gundestrup_cauldron_20170717_detail_n1.jpg by Marie-Lan Nguyen

Исследование профессора Вольфа-Рюдигера Теегена (Wolf-Rüdiger Teegen), опубликованное в International Journal of Osteoarchaeology, проливает свет, как менялось среднестатистическое поведение людей на территории обитания галльского племени треверов (Treveri) при переходе от кельтского железного века или Латенской культуры (La Tène Period) к древнеримской эпохе.

Кладбище Ведерат-Бельгинум (Wederath-Belginum) было впервые раскопано в 1954 году и с тех пор подверглось многочисленным исследованиям, в результате которых было обнаружено более 2 500 кремационных останков (праха кремированных) и 15 погребений. Учитывая, что значительное количество захоронений, вероятно, было уничтожено до начала раскопок, первоначально на кладбище должно было находиться более 4 800 захоронений.

"Сохранение костей и зубов у civitas Treverorum довольно затруднено, — отмечает Тееген. — Это связано с геологической структурой, состоящей из обширных участков, покрытых песчаником или сланцем. Это приводит к образованию кислой почвы, которая неблагоприятны для сохранения некремированных костей. Это справедливо не только для обширных сельских территорий, но и для захоронений в саркофагах, в основном высеченных из песчаника. Поэтому несколько позднеримских саркофаговых захоронений из Augusta Treverorum и её окрестностей сохранились плохо. С другой стороны, к счастью, прах кремированных в основном хорошо сохранился".

Всего было датировано и изучено 1 689 кремированных останков, которые были отнесены к одному из трёх периодов: 364 — Латенская культура, 113 — к раннему римскому периоду и 1 212 — к периоду императорской Римской империи.

В среднем люди жили дольше в римский период, чем в железный век, при этом гораздо больше людей доживали до 60 лет и более. Однако как в железный век, так и в римский период женщины умирали раньше мужчин. Более половины кремированных как в железный век, так и в римский период представляли женщин в возрасте до 40 лет.

У людей железного века осталось больше следов насилия, вероятно, в результате драк. Конфликты были менее распространены во времена Римской империи.

Хотя римляне реже подвергались насилию и, как правило, жили дольше, они чаще сталкивались с такими патологиями, как потеря зубов, остеоартроз суставов и позвоночника, а также синусит. Невозможно сказать однозначно, связан ли этот рост патологий напрямую с увеличением среднего возраста населения или с физиологической нагрузкой.

Однако отмечается, что изменения в позвоночнике в три раза чаще возникали у мужчин, чем у женщин, вероятно, вызванные интенсивным физическим трудом. Это наблюдение свидетельствует о разделении труда: мужчинам приходится выполнять более тяжёлые физически задачи, что приводит к определенным изменениям в их позвоночнике.

Синусит мог быть распространён из-за недостаточного отопления зимой и постоянного вдыхания паров открытого очага, что может привести к проблемам с дыханием. Такие условия, вероятно, были более распространены среди женщин и детей, которые проводили на кухне гораздо больше времени, чем мужчины.

В целом люди с более высоким социальным статусом получали больше еды при жизни и погребального инвентаря после смерти. При этом было отмечено, что кельтские ремесленники были выше ростом и, следовательно, лучше питались по сравнению со своими современниками.

Младенцы и новорождённые (в возрасте до 28 дней) недостаточно представлены — 649 захоронений отсутствуют. С учётом разрушенных могил это число увеличилось до тысячи. Это объясняется плохой сохранностью, разрушением могил и культурной практикой, описанной Плинием Старшим, согласно которой младенцев хоронили не на кладбищах, а в поселениях.

Выяснилось, что изменилась практика животноводства, включая разнообразие видов и практику забоя скота. Во времена Римской империи использовалась более совершенная техника разделки мяса, при которой позвоночник распиливали посередине, тогда как в Латенский период предпочитали отделять мясо от кости, разрезая место соединения позвоночника и рёбер.

Обнаружено, что во времена Римской империи крупный рогатый скот был крупнее и имел больше мышечной массы, вероятно, из-за изменений в методах разведения и ведения сельского хозяйства.

"В Латенский период количество захоронений с ovicaprines [домашние овцы и козы — прим. ред.] и крупным рогатым скотом со временем уменьшается, тогда как количество захоронений со свиньями увеличивается. Начиная с конца среднего Латенского периода, курица присутствует примерно в 12% погребений. Со временем число видов также увеличилось, однако процент погребений с животными уменьшился. Множество останков крупного рогатого скота и овикапринов привели к предположению, что они могут быть результатом римского праздника suovetaurilia", — уверяет профессор Тееген. И добавляет: "Из римской литературы и иконографии известны так называемые saurovitaurilia. Это была процессия в сопровождении жрецов вокруг сакральных границ поселения в виде (празднично украшенного) быка, барана и вепря. В конце следовало принесение этих животных в жертву на алтарь Марса. Отобранные части сжигались и, следовательно, отдавались Богу, а остальные съедали почитатели культа. Шкуры отправляли в святилище или отдавали жрецам. В храмах Civitas Treverorum за исключением Оберлёстерна (Oberlöstern) почти всегда присутствует крупный рогатый скот и овикаприды".

фото: Marie-Lan Nguyen

Уточнения

Латенская культура — кельтская археологическая культура железного века (V—I века до н. э.), распространённая по всей Центральной и Западной Европе (Франция, Швейцария, Испания), на Балканах, в Малой Азии, Британии и Ирландии.



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Синуси́т (новолат. sinusitis, от лат. sinus — пазуха и лат. -itis — суффикс, означающий воспаление; синонимы: синуи́т, ри́носинусит) — воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа.

