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Дежавю или временная петля: как ваш мозг играет с вами

3:01
Наука

В эпизоде "Причина и следствие" из сериала "Звёздный путь: Следующее поколение" экипаж "Энтерпрайза" попадает во временную петлю, переживая одни и те же моменты снова и снова.

Каждый раз чувство дежавю становилось сильнее, пока герои не смогли предсказать исход событий ещё до того, как они произошли. В шоу это объясняется научной фантастикой, но в реальной жизни дежавю не имеет столь фантастических причин.

Дежавю — это феномен, который многие люди испытывают в повседневной жизни. Святой Августин называл его "ложной памятью", а на протяжении веков к нему относились как к загадочному явлению, связывая с паранормальными явлениями или психическими расстройствами. Лишь в XX веке наука начала объяснять это чувство как сбой восприятия, который мозг пытается исправить.

Сегодня нейробиологи считают, что дежавю связано с определёнными областями мозга, такими как энторинальная кора и гиппокамп, которые отвечают за память и знакомство с объектами.

Дежавю — это сочетание двух ощущений: первое — это чувство, что вы уже сталкивались с этой ситуацией, а второе — убеждение, что это невозможно. Таким образом, первое ощущение — это ошибка, а второе — попытка мозга её исправить.

У дежавю есть множество причин, и оно чаще встречается у людей с определёнными нарушениями, такими как эпилепсия, шизофрения и болезнь Альцгеймера. Молодые люди также чаще испытывают дежавю, возможно, потому что они менее склонны думать, что забыли прошлый опыт. Кроме того, те, кто часто запоминает свои сны, могут чаще ощущать дежавю.

Исследования дежавю начались в конце XIX века, когда невролог Джон Хаглингс Джексон наблюдал его у пациентов с эпилепсией. Он предположил, что это вызвано деактивацией участков мозга, ответственных за контроль восприятия.

Позже, в XX веке, Вильдер Пенфилд проводил эксперименты с электрической стимуляцией мозга, вызывая у пациентов чувство знакомости и воспоминания.

Сегодня есть несколько теорий о причинах дежавю. Одна из них предполагает, что оно возникает, когда гиппокамп и обонятельная кора работают несинхронно, вызывая ощущение знакомости без чёткого воспоминания.

Другая теория связывает дежавю с задержкой передачи информации между полушариями мозга. Ещё одно объяснение связано с тем, что воспоминания о местах и ситуациях из фильмов или книг могут смешиваться с реальным опытом, вызывая чувство, что вы уже были в этом месте.

Хотя дежавю обычно воспринимается как любопытный феномен, его патологические формы могут стать серьёзной проблемой для человека, вызывая потерю связи с реальностью.

Уточнения

Дежавю́ или дежа вю (фр. déjà vu, МФА (фр.): МФА: - "уже́ виденное"), — психическое состояние, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации или в подобном месте, однако, испытывая такое чувство, обычно не может, несмотря на его силу, связать это "воспоминание" с конкретным моментом из прошлого.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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