Мощнейшие солнечные вспышки уже начались: что ждёт нас дальше

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные подтвердили, что Солнце уже находится в фазе солнечного максимума — самой активной и потенциально опасной части его 11-летнего цикла. Этот период характеризуется ослаблением магнитного поля Солнца, что приводит к увеличению количества солнечных пятен и вспышек.

Фото: Amboseli National Park by Ray in Manila, CC BY 2.0

Хотя многие специалисты ожидали этого, официальное подтверждение стало неожиданностью, ведь учёные обычно делают такие заявления ближе к концу солнечного максимума.

Эксперты NASA, NOAA и международной группы по прогнозированию солнечных циклов (SCPP) объявили, что солнечный максимум мог начаться ещё два года назад, а солнечная активность может оставаться высокой в течение как минимум ещё одного года.

По словам учёных, это не предел активности, и в ближайшие месяцы мы можем наблюдать ещё более яркие полярные сияния и мощные солнечные бури, которые могут повлиять на Землю.

Текущий солнечный цикл, который начался в декабре 2019 года, изначально прогнозировался как относительно слабый, но реальность оказалась иной: количество солнечных пятен и вспышек растёт быстрее, чем ожидалось. В июне 2023 года учёные начали говорить о том, что этот солнечный максимум наступит раньше и будет более активным, чем прогнозировалось ранее.

Количество мощных солнечных вспышек, в том числе класса X, уже достигло рекордных уровней в 2024 году. Эти вспышки могут вызывать корональные выбросы массы (КВМ), которые создают геомагнитные бури, окрашивая небо яркими северными сияниями и потенциально угрожая спутниковой связи и другим технологиям на Земле.

Хотя текущая солнечная активность остаётся в пределах нормы, учёные предупреждают, что мощные бури, подобные событию 1859 года по Каррингтону, могут произойти, вызывая серьёзные последствия для наземной инфраструктуры и спутников.

Уточнения

Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

