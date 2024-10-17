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Древние люди не спасались бегством: как они выжили в ледниковой Европе

1:47
Наука

Недавнее исследование показало, что древние люди сумели пережить последний ледниковый период, оставаясь в холодной Центральной Европе, что вызывает сомнения в традиционных теориях о том, как они справлялись с суровыми условиями.

Древние люди не спасались бегством: как они выжили в ледниковой Европе
Фото: Openverse by p_a_h, CC BY 2.0

Ранее считалось, что большинство людей переместились на юг, в более тёплые регионы, а затем вернулись в Европу, когда климат стал теплее. Однако новые генетические данные свидетельствуют о том, что некоторые популяции людей остались в Центральной Европе, подобно другим видам животных, таким как медведи и волки.

Ранее учёные считали, что виды мигрируют в более благоприятные условия, когда климат становится слишком суровым. Но это исследование показало, что некоторые популяции людей и животных, включая бурых медведей и волков, приспособились к жизни в суровом климате, оставаясь на месте, даже когда условия были крайне неблагоприятными.

Исследовательская команда проанализировала генетические данные 23 видов млекопитающих, включая людей, и выявила, что многие из этих видов находили убежища в так называемых рефугиумах — местах, где они могли выжить в периоды климатических изменений. Однако для некоторых видов, включая людей, такого явного сокращения ареала не наблюдалось.

Это открытие поднимает вопросы о том, как древние люди могли выжить в таких условиях. Возможно, они использовали технологии, такие как строительство жилищ, разведение огня и создание одежды, чтобы приспособиться к ледниковому климату. Исследование также может изменить подход учёных к изучению изменений климата и биогеографии.

Уточнения

Лю́ди (лат Homo) — род в семействе гоминиды отряда приматов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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