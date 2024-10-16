Apple столкнулись с глобальным сбоем по всему миру

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По данным Downdetector, возникли сбои в работе App Store, Apple Support и Apple Store.

Фото: https://pxhere.com/ru/photo/844387 is licensed under CC0

Проблемы с магазином приложений App Store были зафиксированы согласно информации от Downdetector, который следит за состоянием популярных интернет-ресурсов.

Также сообщается о неполадках в работе Apple Store и Apple Support.

Жалобы на сбои поступили из США (более 3,5 тыс.), России (более 3 тыс.), Великобритании (более 1 тыс.) и других стран.

Из тех, кто сообщил о проблемах, 80% испытывают трудности с подключением к серверу, 12% не могут использовать веб-версию, а 9% не могут войти в систему.

Уточнения

Apple ( МФА: [ˈæp(ə)l], «Эпл») — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента.

